Néstor Lorenzo renueva como entrenador de la selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la continuidad del técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”, señala la primera parte del comunicado.

La FCF destacó los logros y rendimiento del argentino al frente de la Selección, a pesar de despedirse de la Copa del Mundo 2026 en los octavos de final tras caer el penales frente a Suiza en Vancouver después del 0-0 en los 120 minutos.

“El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, agrega el documento.

Sin detalles sobre los tiempos de renovación

La Federación no entregó detalles sobre los tiempos de la extensión del contrato, aunque se trataría de un acuerdo por las próximas Eliminatorias para el Mundial 2030, con la posibilidad de renovación si se accede al certamen; misma figura que se empleó en esta primera etapa para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

“Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”, finaliza el comunicado publicado en la página web de la FCF.

La siguiente fecha FIFA se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, periodo en el que cada equipo podrá disputar un máximo de cuatro partidos. Colombia aún no tiene rivales confirmados, pero dos de ellos sería México y Perú.

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