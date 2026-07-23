Grand Stade Hassan II, el estadio más grande del mundo con el que Marruecos busca albergar la final del Mundial 2030

Marruecos, una de las sedes del Mundial 2030, quiere albergar la final de la primera Copa del Mundo jugada en tres continentes. Para ello, avanza en la construcción del Grand Stade Hassan II, el estadio más grande del planeta.

El país presentó el diseño del coloso de 115.000 plazas con un diseño de vanguardia y con la más alta tecnología arquitectónica. Será uno de los estadios que compartirá la sede con España y Portugal.

El proyecto, desarrollado por la firma internacional Populous en alianza con los arquitectos marroquíes Oualalou + Choi, muestra un estadio con una apuesta ambiciosa.

La estructura estará ubicada en Benslimane, entre Casablanca y Rabat, y tendrá una cubierta de aluminio inspirada en el moussem, una reunión tradicional que simboliza comunidad y celebración.

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La obra incluye un complejo deportivo y comercial con centros de entrenamiento, hotelería, áreas de ocio y espacios públicos.

Marruecos no solo presentó un estadio gigante; buscan hacerse con el partido de la final del Mundial 2030. Otro de los estadios que está en carrera para ese partido, según reportes, es el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

También el Camp Nou, hogar del FC Barcelona y que actualmente está en remodelación. La capacidad proyectada de 115.000 espectadores supera a cualquier estadio existente y pone al Grand Stade Hassan II como el futuro estadio más grande del planeta.

“Queremos la final”, declaró Soussi Yassir, director general de la Agence Nationale des Equipements Publics (ANEP) de Marruecos, al periódico español AS en mayo.

“Sabemos que para muchos el Bernabéu es la catedral del fútbol, pero está en medio de una ciudad y ya está construido. El Stade Hassan II es completamente nuevo. Es más fácil adaptarlo a las necesidades de la FIFA. Todo lo que pidan, lo pueden tener”, reconoció.

El gobierno proporcionó una financiación de unos 1.000 millones de euros para el nuevo estadio. Esta enorme inversión encaja en una política gubernamental impulsada por el rey Mohammed VI para convertir a Marruecos en una superpotencia del fútbol.

El Mundial 2030 será el primer torneo en la historia jugado en tres continentes. La sede principal estará en España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán tres partidos inaugurales para conmemorar el centenario del primer Mundial de 1930.

Inicialmente y siempre y cuando la Copa del Mundo se mantenga con 48 selecciones, 101 partidos se jugarán distribuidos por España, Portugal y Marruecos.

Los otros tres en Argentina, Paraguay y Uruguay. Cada país recibirá un partido de fase de grupos como homenaje histórico.



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