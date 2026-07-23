José Iglesias será el primer pelotero latino de MLB en actuar en Broadway

El béisbol le dio reconocimiento internacional y la música abrió un nuevo capítulo en su carrera. Ahora, José Iglesias, conocido también como “Candelita”, sumará otro logro inédito al convertirse en el primer pelotero latino de las Grandes Ligas en presentarse en Broadway, un paso que marcará un nuevo momento en la trayectoria del campeón de la Serie Mundial.

El cubano se integrará desde el próximo 27 de agosto al elenco de “Buena Vista Social Club”, donde interpretará al “Narrador”.

Su incorporación fortalecerá el homenaje que el exitoso musical rinde a la herencia, la cultura y la música de Cuba desde el Schoenfeld Theatre, en la calle 45 de Nueva York, acompañado por la banda afrocubana ganadora de los premios Tony y Grammy.

Debut cargado de significado

Iglesias reconoció que esta oportunidad representa mucho más que una experiencia artística y destacó el valor que tiene para él formar parte de una producción inspirada en sus raíces.

“Es un privilegio increíble formar parte de un grupo tan histórico. Cualquiera que realmente conozca Cuba entiende el camino que hemos recorrido, por lo que, para mí, este es un sueño hecho realidad. Representar a Buena Vista Social Club y hacerlo en Broadway es algo profundamente significativo y verdaderamente especial. Este musical es único, poderoso y diferente a cualquier otro”, afirmó.

El exjugador de organizaciones como Boston Red Sox, Detroit Tigers, Cincinnati Reds, Baltimore Orioles, Los Angeles Angels, Colorado Rockies, Miami Marlins, New York Mets y San Diego Padres también destacó el significado de abrir un camino para otros deportistas latinoamericanos.

“A nivel personal, es una enorme bendición formar parte de esta producción. También es algo abrumador, en el mejor de los sentidos, porque seré el primer jugador latino de MLB en presentarse en Broadway. Hacer ese debut en New York City, una de mis ciudades favoritas del mundo, hace que esta oportunidad sea aún más extraordinaria”, expresó.

No puedo esperar para vivir la energía de ese teatro y crear recuerdos inolvidables con el elenco, los músicos, los aficionados al béisbol y el público del teatro. Me siento increíblemente agradecido, honrado y emocionado por todo lo que está por venir. New York, aquí vamos. Buena Vista Social Club, aquí vamos" José Iglesias – Beisbolista

Del diamante al escenario

El anuncio también fue celebrado por el equipo creativo de la producción. El productor Orin Wolf resaltó la singularidad del recorrido profesional del cubano: “Es poco común que alguien conquiste uno de los escenarios más importantes del mundo antes de pisar el nuestro. Desde la cima de las grandes ligas del béisbol hasta lo más alto de las listas de Latin Billboard, José ha llenado estadios y cautivado a audiencias alrededor del mundo. Ahora estamos encantados de darle la bienvenida a Broadway y a la comunidad de Buena Vista”.

Por su parte, el director Saheem Ali aseguró que el carisma de Iglesias fue evidente desde el primer encuentro: “Una de las mayores satisfacciones de crear teatro es descubrir talento en lugares inesperados. Desde el momento en que conocimos a José Iglesias, quedó claro que poseía un carisma único y auténtico. Y nos está demostrando que los artistas extraordinarios suelen provenir de los orígenes más sorprendentes. Espero que el público pueda experimentar hasta qué punto se refleja su profunda afinidad personal con la herencia cubana de Buena Vista Social Club y su amor por la música. ¡Bienvenido, José!”.

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