Mujer adolescente gravemente herida por “surfear” en el Metro de Nueva York en Queens

Una adolescente fue hospitalizada ayer tras sufrir una lesión mientras “surfeaba” ilegalmente, al viajar en el exterior de los vagones del Metro de Nueva York, en Queens.

Según fuentes policiales, agentes del Distrito de Tránsito 23 acudieron de urgencia a la estación Broad Channel alrededor de las 3:12 p.m. del miércoles tras recibir un aviso sobre una joven herida. Al llegar, los oficiales encontraron a la víctima de 16 años tendida sobre el techo de un tren de la línea A que circulaba en dirección sur.

Fuentes cercanas al incidente indicaron que, al parecer, la joven estaba practicando esta peligrosa actividad cuando golpeó una viga. Fue hallada consciente y alerta, y trasladada de urgencia por los servicios de emergencia al Hospital Brookdale. Se sospecha que sufrió una fractura en la pierna, indicó amNY.com. Según informes preliminares, un joven se encontraba sobre el tren junto a la adolescente, pero saltó y huyó antes de que llegaran los equipos de emergencia, acotó Daily News.

El 22 de mayo Akhi Butler, niño de 14 años, falleció tras caer del techo de un vagón de la línea J mientras cruzaba el puente de Williamsburg, en el Lower East Side de Manhattan. Otro adolescente de 18 años resultó gravemente herido en el mismo incidente.

En mayo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reiteró su advertencia a los adolescentes para que abandonaran esta tendencia mortal difundida en redes sociales. “Es un asunto realmente preocupante, porque vemos al mismo grupo de personas una y otra vez; muchas veces se trata de un estilo de vida, casi como el de los influencers, donde ganan notoriedad haciendo esto, y sabes que volverán a hacerlo”, declaró el jefe de la División de Tránsito de NYPD, Joseph Gulotta. “Viajan sobre el techo del Metro tanto antes como después de la escuela”.

También el presidente de NYC Transit, Demetrius Crichlow, emitió entonces un comunicado en el que declaró: “Esto es desgarrador; sabiendo que viajar en el exterior de los trenes inevitablemente tendrá un desenlace trágico, resulta incomprensible -y me causa un profundo dolor como padre- que esto siga ocurriendo. Hago un llamado urgente a las familias, amigos, maestros y a cualquier otra persona que tenga contacto con adolescentes que realizan estas acrobacias suicidas para que los convenzan de detenerse”.

En los últimos años varios menores de edad han muerto realizando “surfeo” en el Metro de Nueva York, peligrosa práctica que es estimulada a través de las redes sociales. Según el director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, la agencia se ha comunicado varias veces con las empresas de redes sociales para que eliminen los videos peligrosos de surfeo en el Metro. Pero los casos siguen. Incluso desde 2012 existe “Subway Surfers” un juego móvil de género “endless runner” desarrollado por Kiloo y SYBO Games.

En octubre dos menores de edad, una de de ellas de 13 años, fueron encontradas muertas en la parte superior de un vagón del Metro de Nueva York en Brooklyn, en otro incidente de surfeo ilegal o viajar fuera de los trenes. Sumando esos casos, el año pasado 5 personas fallecieron en incidentes de surfeo en el Metro frente a 6 en todo 2024, la mayoría adolescentes.

Además, en febrero de este año un joven de 16 años quedó atrapado a 50 pies (15 metros) de profundidad en un pozo del puente Queensboro sobre el East River (NYC) mientras realizaba una peligrosa acrobacia que planeaba publicar en TikTok. El 4 de julio de 2025 un quinceañero latino murió al caer de un tren de la línea 7 al llegar a la estación Queensborough Plaza. Según su familia, probablemente fue influenciado por sus amigos.

Funcionarios de MTA y NYPD han pedido a los padres que se aseguren de que sus hijos no realicen esta práctica imprudente. Un récord de 928 personas fueron atrapadas viajando fuera de los vagones del Metro de Nueva York en 2022, más de cuatro veces que en los dos años anteriores. El Departamento de Policía de Nueva York comenzó a usar drones en noviembre de 2023 para combatir el problema y han detenido a cientos de personas practicando surfeo en el Metro. Se les acusa de peligro imprudente y transgresión.

En los últimos años la policía y la MTA han adoptado una estrategia de varios frentes para disuadir a los surfistas. En junio del año pasado la gobernación de Nueva York y MTA intensificaron su campaña “Ride Inside and Stay Alive” con la participación de Nigel Sylvester, atleta de BMX nacido en Queens.

Diversas autoridades públicas siguen combatiendo esta imprudente práctica, pero no han logrado detenerla, en medio de la anarquía diaria en el subterráneo. “El Departamento de Educación (DOE) puede desempeñar un papel con los directores enviando este mensaje con firmeza”, dijo en octubre de 2024 el presidente del condado Queens, Donovan Richards.