Powerball alcanza $600 millones: ¿cuándo será el próximo sorteo?

El premio mayor de Powerball continúa aumentando y ya alcanzó un estimado de $600 millones de dólares, luego de que ningún boleto acertara los 6 números en el sorteo celebrado la noche del miércoles 23 de julio. El premio en efectivo, si un ganador decide recibirlo en un solo pago, está estimado en $266.4 millones.

La ausencia de un ganador mantiene viva una racha que comenzó a principios de mayo y ha convertido a este acumulado en uno de los más importantes del año. Como ocurre en cada sorteo sin un boleto ganador, el monto seguirá incrementándose hasta que alguien acierte la combinación completa. Una vez que el jackpot sea reclamado, el premio volverá a su nivel inicial de $20 millones.

Estos fueron los números ganadores del Powerball

Los números sorteados el miércoles 23 de julio fueron: 4 – 5 – 22 – 50 – 58, Powerball: 1 y Power Play: 3x.

De acuerdo con los resultados oficiales, ningún jugador acertó los 6 números, por lo que el premio mayor quedó vacante una vez más.

Además, tampoco hubo ganadores de los premios de $2 millones (Match 5 + Power Play) ni de $1 millón (Match 5), lo que hizo que el acumulado siguiera creciendo de cara al siguiente sorteo.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

El siguiente sorteo de Powerball se realizará el sábado 26 de julio, aproximadamente a las 11 p.m. (ET).

Los jugadores podrán seguir la transmisión en vivo a través del sitio oficial de Powerball, mientras que los resultados también estarán disponibles posteriormente en su canal oficial de YouTube y en los puntos de venta autorizados.

Los sorteos de Powerball se realizan 3 veces por semana: lunes, miércoles y sábados.

El premio sigue creciendo desde mayo

El actual jackpot comenzó a acumularse después del último gran premio entregado el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un premio de $20 millones.

Desde entonces, numerosos jugadores han conseguido premios secundarios, aunque nadie ha logrado acertar la combinación completa para quedarse con el acumulado principal.

A lo largo de la historia del juego, iniciado en 1992, se han entregado más de 400 jackpots. Entre los estados con mayor número de boletos ganadores destacan Indiana, Missouri, Minnesota, Pensilvania y Wisconsin, de acuerdo con el historial del sorteo.

Con un premio estimado en $600 millones, el próximo sorteo volverá a atraer la atención de millones de jugadores en todo Estados Unidos, quienes buscarán convertirse en el próximo ganador del codiciado jackpot.

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