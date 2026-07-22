Mega Millions: el acumulado se eleva a $743 millones sin ganadores tras el último sorteo

El jackpot de Mega Millions sigue creciendo y ya se ubica entre los más grandes en la historia del popular juego de lotería en Estados Unidos. Tras el sorteo celebrado el 21 de julio de 2026, ningún boleto acertó la combinación completa, por lo que el premio mayor aumentó hasta $743 millones de dólares, con una opción de pago único en efectivo de $323.4 millones.

El premio del martes ascendía a $707 millones, con un valor en efectivo de 307.7 millones, una cifra que ya lo colocaba como el décimo mayor jackpot en la historia de Mega Millions. Sin embargo, al quedar sin ganador, el acumulado volvió a crecer de cara al próximo sorteo.

Los números seleccionados durante el sorteo del martes 21 de julio de 2026 fueron: 25, 37, 59, 68, 70 y Mega Ball: 10.

Aunque ningún participante logró acertar los 6 números para llevarse el premio mayor, miles de boletos en todo el país obtuvieron premios menores al coincidir con parte de la combinación ganadora.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Mega Millions?

La siguiente oportunidad para ganar el millonario premio será el viernes 24 de julio de 2026, cuando Mega Millions realizará un nuevo sorteo a las 11 p.m. (ET).

Mega Millions celebra 2 sorteos por semana, cada martes y viernes, lo que permite que el premio continúe aumentando cuando nadie obtiene la combinación ganadora.

El jackpot sigue haciendo historia

Con un premio estimado de $743 millones, Mega Millions continúa acercándose a los mayores acumulados registrados desde la creación del juego.

El último boleto ganador del premio mayor fue vendido en Illinois, donde un solo afortunado reclamó el 10 de marzo un jackpot de $533 millones, con una opción en efectivo de $244.2 millones.

Ese mismo mes también cayó el premio mayor de Powerball, luego de que un jugador de Arkansas ganara 251 millones de dólares en el sorteo del 2 de marzo, provocando que ambas loterías reiniciaran sus acumulados con apenas unos días de diferencia.

Si nuevamente no aparece un ganador del premio mayor, el acumulado continuará incrementándose y podría escalar aún más en la lista de los jackpots más altos en la historia de Mega Millions, aumentando la expectativa entre millones de jugadores en todo EE.UU.

Sigue leyendo:

* Powerball acumula $567 millones: cuándo es el próximo sorteo y cuánto recibiría el ganador en efectivo

* Guardó un boleto de lotería en su cartera y descubrió semanas después que había ganado más de $26 millones

* ¿Cuántas personas dejarían a su pareja si ganaran un premio grande de lotería? Una encuesta lo revela