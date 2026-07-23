Senado frena intento de limitar a Trump en la guerra contra Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves una resolución que buscaba obligar al presidente Donald Trump a retirar las tropas estadounidenses de la guerra contra Irán, horas después de que la Cámara de Representantes aprobara una medida similar con el respaldo de cuatro republicanos.

La moción para avanzar con la resolución de poderes de guerra fue derrotada por 49 votos contra 47. La republicana Susan Collins, de Maine, votó a favor de la iniciativa, mientras que el demócrata John Fetterman, de Pensilvania, se opuso.

La votación también estuvo marcada por la ausencia de los republicanos Rand Paul, de Kentucky; Lisa Murkowski, de Alaska; Mitch McConnell, de Kentucky, y Katie Britt, de Alabama. Paul y Murkowski habían respaldado anteriormente medidas para limitar la autoridad de Trump como comandante en jefe.

La resolución fue impulsada por el senador demócrata Chris Van Hollen, de Maryland, quien afirmó que el Congreso debía pronunciarse ante la prolongación de la guerra, el aumento de las bajas y la nueva escalada en el estrecho de Ormuz.

“Es la primera resolución desde que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se paralizó nuevamente”, declaró Van Hollen. El senador también afirmó que han aumentado las muertes de civiles y acusó a Estados Unidos e Irán de atacar infraestructura civil.

La votación del Senado ocurrió horas después de que la Cámara de Representantes aprobara, por 214 votos contra 208, una resolución que busca ordenar el retiro de las tropas estadounidenses si el Congreso no autoriza formalmente el uso de la fuerza militar.

Los republicanos Tom Barrett, de Michigan; Warren Davidson, de Ohio; Thomas Massie, de Kentucky, y Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, se sumaron a los demócratas para aprobar la medida.

Republicanos empiezan a mostrar diferencias

La oposición al conflicto también ha ganado espacio entre algunos republicanos. Rand Paul, quien no estuvo presente durante la votación, cuestionó el resultado de la ofensiva militar estadounidense contra Irán.

“Creo que la guerra contra Irán no ha sido un éxito. Me he opuesto a la guerra contra Irán desde el principio. Creo que, desde cualquier punto de vista objetivo, estamos peor que antes de la guerra”, afirmó el senador tras una audiencia en el Senado.

El senador republicano Jim Justice, de Virginia Occidental, también reclamó una salida al conflicto. “Tiene que haber una salida, eso es todo”, dijo.

Justice expresó además su preocupación por los militares estadounidenses fallecidos durante las últimas semanas. “Naturalmente, todos estamos preocupados porque hemos perdido a tres personas maravillosas que formaban parte de las fuerzas armadas en las últimas semanas”, afirmó.

Hasta ahora, 18 militares estadounidenses han muerto como consecuencia del conflicto.

La tensión en el Congreso se produce después de que Trump amenazara el miércoles con responder a cualquier ataque iraní contra barcos en el estrecho de Ormuz mediante ataques contra objetivos civiles en los alrededores de Teherán, incluidos puentes y centrales eléctricas.

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