¿Vidrio, cerámica o plástico? Cómo elegir la taza perfecta para no arruinar el sabor de tu café

Disfrutar una taza de café puede ser una experiencia sensorial para los amantes de esta bebida. Desde el aroma hasta el tipo de taza influyen en el sabor, según estudios científicos y expertos en café de especialidad.

Los expertos de Khaley Café funcional de Especialidad explican un reciente descubrimiento sobre cómo el material de tu taza cambia el sabor del café. Así que la elección de una taza de cerámica, metal o de cartón influye en la experiencia de beber una taza de café.

Taza de metal

Este material reacciona almacenando más tiempo el calor. Al servir el café en una taza de metal, este material influye en que se sepa más intenso y pesado.

Taza de plástico

Otra experiencia de sabores está detrás de una taza de plástico, ya que esta influye absorbiendo algunos de los aceites del café y te sabrá un poco más plano y sin aroma.

Vaso de cartón

El cartón funciona como un filtro extra y te dejará un sabor más seco en la lengua.

Taza de vidrio

Servir un café en una taza de vidrio hace que sepa mucho más dulce y suave. Mientras que si usas una taza de cerámica, almacenará muy bien el calor y su sabor será más intenso y balanceado.

¿Hay una taza especial para tomar café?

Una taza ancha permite la oxigenación, mientras que su borde cerrado atrapa los aromas. Crédito: Shutterstock

Los investigadores llegaron a la conclusión de que la forma de tu taza también influye en el sabor. Khaley explica que en diferentes evaluaciones se comprobó que si utilizas una taza muy ancha de arriba, el vapor se escapa y pierdes el aroma del café en segundos.

En cambio, una taza que se cierra en la parte superior funciona como un embudo, mandando ese aroma delicioso justo a tu nariz cuando vas a dar el trago.

Según investigaciones lideradas por la neurocientífica Fabiana Carvalho junto a la Specialty Coffee Association (SCA), la forma física de la taza altera cómo nuestro cerebro procesa las notas aromáticas y la intensidad del sabor. Basado en todas estas investigaciones, se diseñó la taza perfecta para el café:

Base de cerámica para mantener la temperatura.

para mantener la temperatura. Base ancha para oxigenar la bebida.

para oxigenar la bebida. Diseño cerrado al centro para atrapar el olor.

para atrapar el olor. Borde delgado en la boquilla.

en la boquilla. Interior color crema, ya que un blanco brillante hace que tu cerebro perciba el sabor un poco menos intenso.

¿Cómo se probó?: La ciencia detrás del sorbo perfecto

El estudio publicado por Food Quality and Preference sobre cómo la forma de la taza influye en el aroma, el sabor y las valoraciones del café de especialidad, revela que “la experiencia de beber depende de la integración multisensorial de los atributos de la bebida en sí, así como de las características del recipiente, sin mencionar el entorno en el que se degusta”.

La líder del estudio, Fabiana M. Carvalho, explica que el proyecto se diseñó para investigar si la forma de la taza también influiría en la percepción del aroma, el sabor y la evaluación hedónica del café de especialidad por parte de consumidores aficionados y expertos.

Para lograrlo, tomaron una muestra de 276 participantes en un evento de café de especialidad en Brasil, divididos en tres grupos de prueba según la forma de la taza en la que se sirvió la bebida (tulipán, abierta o partida).

Se les sirvió el café para evaluar la experiencia sensorial en cuanto a cuatro factores: aroma, dulzura, acidez y preferencia por el café.

La evaluación tomó en cuenta las valoraciones tanto de expertos como de aficionados sobre el efecto de la forma de la taza en las calificaciones sensoriales y hedónicas, y si la experiencia previa modulaba estas calificaciones.

Sigue leyendo:

.¿Tu café te está sentando mal? 4 señales de alerta que no debes ignorar

.¿Por qué mezclar café con estos 5 alimentos es un error digestivo y nutricional?

.La receta perfecta: iced latte de tres leches casero