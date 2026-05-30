La receta perfecta: iced latte de tres leches casero

La creadora de contenido MariaHelena comparte su receta de iced latte de tres leches, ideal para disfrutar en casa, con ingredientes comunes y sin necesidad de máquinas especializadas.

Las bebidas refrescantes son las reinas del verano, y qué mejor manera de ahorrar que hacer un delicioso iced latte de tres leches en casa, sin máquinas, con ingredientes que tienes en la despensa y para disfrutar cuando quieras.

MariaHelena, comparte su receta de iced latte casero y al revelar las cantidades y el paso a paso, es más sencillo personalizar algunos ingredientes, como usar leche de coco, leche de almendras o algún ingrediente de tu preferencia.

Ingredientes: Iced latte de tres leches

3 cucharaditas de café (instantáneo o espresso concentrado).

(instantáneo o espresso concentrado). 1 cucharada de leche condensada .

. 1 pizca (pinchito) de sal (para potenciar los sabores).

(para potenciar los sabores). 1 chorrito de extracto de vainilla .

. Canela en polvo al gusto.

al gusto. 1 cucharada de leche evaporada .

. Leche entera o mediacrema (para completar el efecto “tres leches” al final junto con la evaporada y condensada).

(para completar el efecto “tres leches” al final junto con la evaporada y condensada). Hielo al gusto.

Paso a paso para hacer el iced latte

Café: Agrega tres cucharaditas de café. Leche condensada: Incorpora una cucharada de leche condensada. Sal: Agrega una pizca de sal. Todas las recetas dulces deben llevar un toque salado para que se intensifiquen los sabores. Vainilla y canela: Agrega extracto de vainilla al gusto. También una pizca de canela en polvo, porque eso le da un buen sabor, un plus al café. Leche evaporada: Luego se agrega una cucharada de leche evaporada. Mezclamos bien todos los ingredientes con la ayuda de un batidor eléctrico o manual. Esto va a permitir que se cree una espuma que le va a dar cuerpo y suavidad al café. Hielo y toque final: El siguiente paso es servir abundante hielo en un vaso, rellenar con la leche entera o mediacrema para terminar el efecto tres leches, mezclar y disfrutar.

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