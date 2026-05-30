La receta perfecta: iced latte de tres leches casero

Ahorra dinero con este iced latte de tres leches casero. Una receta fácil, sin máquina de café y con el toque secreto para intensificar todo su sabor

El truco de la cafetería que tu bolsillo agradecerá: Iced latte de tres leches en casa y sin máquina

El truco de la cafetería que tu bolsillo agradecerá: Iced latte de tres leches en casa y sin máquina Crédito: Shutterstock

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Por  Miyeilis Flores

La creadora de contenido MariaHelena comparte su receta de iced latte de tres leches, ideal para disfrutar en casa, con ingredientes comunes y sin necesidad de máquinas especializadas.

Las bebidas refrescantes son las reinas del verano, y qué mejor manera de ahorrar que hacer un delicioso iced latte de tres leches en casa, sin máquinas, con ingredientes que tienes en la despensa y para disfrutar cuando quieras.

MariaHelena, comparte su receta de iced latte casero y al revelar las cantidades y el paso a paso, es más sencillo personalizar algunos ingredientes, como usar leche de coco, leche de almendras o algún ingrediente de tu preferencia.

Ingredientes: Iced latte de tres leches

  • 3 cucharaditas de café (instantáneo o espresso concentrado).
  • 1 cucharada de leche condensada.
  • 1 pizca (pinchito) de sal (para potenciar los sabores).
  • 1 chorrito de extracto de vainilla.
  • Canela en polvo al gusto.
  • 1 cucharada de leche evaporada.
  • Leche entera o mediacrema (para completar el efecto “tres leches” al final junto con la evaporada y condensada).
  • Hielo al gusto.

Paso a paso para hacer el iced latte

  1. Café: Agrega tres cucharaditas de café.
  2. Leche condensada: Incorpora una cucharada de leche condensada.
  3. Sal: Agrega una pizca de sal. Todas las recetas dulces deben llevar un toque salado para que se intensifiquen los sabores.
  4. Vainilla y canela: Agrega extracto de vainilla al gusto. También una pizca de canela en polvo, porque eso le da un buen sabor, un plus al café.
  5. Leche evaporada: Luego se agrega una cucharada de leche evaporada. Mezclamos bien todos los ingredientes con la ayuda de un batidor eléctrico o manual. Esto va a permitir que se cree una espuma que le va a dar cuerpo y suavidad al café.
  6. Hielo y toque final: El siguiente paso es servir abundante hielo en un vaso, rellenar con la leche entera o mediacrema para terminar el efecto tres leches, mezclar y disfrutar.

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