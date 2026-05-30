La receta perfecta: iced latte de tres leches casero
Ahorra dinero con este iced latte de tres leches casero. Una receta fácil, sin máquina de café y con el toque secreto para intensificar todo su sabor
La creadora de contenido MariaHelena comparte su receta de iced latte de tres leches, ideal para disfrutar en casa, con ingredientes comunes y sin necesidad de máquinas especializadas.
Las bebidas refrescantes son las reinas del verano, y qué mejor manera de ahorrar que hacer un delicioso iced latte de tres leches en casa, sin máquinas, con ingredientes que tienes en la despensa y para disfrutar cuando quieras.
MariaHelena, comparte su receta de iced latte casero y al revelar las cantidades y el paso a paso, es más sencillo personalizar algunos ingredientes, como usar leche de coco, leche de almendras o algún ingrediente de tu preferencia.
Ingredientes: Iced latte de tres leches
- 3 cucharaditas de café (instantáneo o espresso concentrado).
- 1 cucharada de leche condensada.
- 1 pizca (pinchito) de sal (para potenciar los sabores).
- 1 chorrito de extracto de vainilla.
- Canela en polvo al gusto.
- 1 cucharada de leche evaporada.
- Leche entera o mediacrema (para completar el efecto “tres leches” al final junto con la evaporada y condensada).
- Hielo al gusto.
Paso a paso para hacer el iced latte
- Café: Agrega tres cucharaditas de café.
- Leche condensada: Incorpora una cucharada de leche condensada.
- Sal: Agrega una pizca de sal. Todas las recetas dulces deben llevar un toque salado para que se intensifiquen los sabores.
- Vainilla y canela: Agrega extracto de vainilla al gusto. También una pizca de canela en polvo, porque eso le da un buen sabor, un plus al café.
- Leche evaporada: Luego se agrega una cucharada de leche evaporada. Mezclamos bien todos los ingredientes con la ayuda de un batidor eléctrico o manual. Esto va a permitir que se cree una espuma que le va a dar cuerpo y suavidad al café.
- Hielo y toque final: El siguiente paso es servir abundante hielo en un vaso, rellenar con la leche entera o mediacrema para terminar el efecto tres leches, mezclar y disfrutar.
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