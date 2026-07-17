Jessica Alba se suma al reboot de “13 Going on 30”

Una de las comedias románticas más recordadas de los años 2000 continúa ampliando su nueva etapa. El reboot de “13 Going on 30” confirmó la incorporación de Jessica Alba a su elenco, un proyecto que ya comenzó su rodaje y que busca presentar una nueva generación de protagonistas sin perder la esencia de la historia original.

La actriz, reconocida por su trabajo en “Los 4 Fantásticos”, “Valentine’s Day” y “Mini espías”, se une a una producción respaldada por Netflix, aunque por ahora no se ha revelado qué personaje interpretará. Tampoco existe una sinopsis oficial de esta nueva versión, que mantiene bajo reserva varios de sus detalles.

Hace unas semanas ya se había anunciado la participación de Emily Bader, Logan Lerman y Adeline Rudolph, quienes encabezarán el reparto de la película. Además, Jennifer Garner, protagonista de la cinta estrenada en 2004, regresa al proyecto como productora ejecutiva.

Una historia que marcó a toda una generación

La versión original de “13 Going on 30” seguía la historia de una adolescente de 13 años que, tras pedir un deseo, despertaba convertida en una mujer de 30. Esa inesperada experiencia la llevaba a descubrir los desafíos de la vida adulta mientras intentaba comprender quién quería ser realmente.

Jennifer Garner encabezó el elenco junto a Mark Ruffalo y la película terminó convirtiéndose en uno de los títulos más populares del género, tanto por su desempeño en taquilla, como por el éxito que alcanzó posteriormente en formato físico y, años después, en las plataformas de “streaming”.

Aunque aún no se conocen los cambios que presentará esta adaptación, todo apunta a que conservará la premisa central y renovará a los personajes con un nuevo reparto.

El presente de Jessica Alba

Jessica Alba llega a esta producción después de protagonizar y ejercer como productora ejecutiva del thriller “Trigger Warning”, también para Netflix.

Además, la actriz tiene pendiente el estreno de “Maserati: The Brothers”, donde comparte pantalla con Al Pacino y Anthony Hopkins, así como de “The Mark”.

La nueva versión de “13 Going on 30” estará dirigida por Brett Haley, quien recientemente trabajó en “People We Meet on Vacation”. El guion fue escrito por Hannah Marks y las grabaciones comenzaron el mes pasado en Los Ángeles. Hasta el momento, Netflix no ha anunciado una fecha de estreno para la película.

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