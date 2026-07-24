Cher gastó $1 millón de dólares durante su disputa legal contra Mary Bono

La estrella pop Cher no logró una victoria total en su batalla legal contra Mary Bono, viuda de su exesposo Sonny Bono. Aunque las autoridades le dieron la razón a sus acusaciones, no dejaron que Bono pagara los honorarios del equipo legal que necesitó.

Mary Bono, quien también es exrepresentante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue demandada por Cher en el 2021. Lo que la cantante alegaba era que Mary estaba reteniendo las regalías de las canciones que ella y Sonny Bono grabaron cuando estaban casados.

Algunas de esas canciones son “I Got You Babe” y “The Beat Goes On”. Hay que recordar que esta relación comenzó en los años 60. Se conocieron cuando ella tenía 16 años y él era 11 años mayor que ella. Además de comenzar una relación sentimental, también se convirtieron en un dúo creativo que tuvo mucha relevancia en los años 60.

Hay que recordar que Cher y Bono se casaron en 1969 y se divorciaron en 1975. Durante sus años de matrimonio, la pareja también protagonizó el programa de televisión “The Sonny & Cher Comedy Hour”, el cual se emitió entre 1971 y 1974.

Durante el proceso de divorcio, la pareja tuvo que enfrentar algunos conflictos, pero tiempo después volvieron a tener una relación amable hasta que él murió el 5 de enero de 1998. Sonny Bono y Mary se casaron en 1986 y estuvieron juntos hasta su muerte; luego de eso fue que Mary decidió postularse para ocupar su escaño en el Congreso.

Mary ganó las elecciones y fue representante de California durante varios años, hasta 2013.

Tres años después de que Cher pusiera la demanda, en el 2024, un juez sentenció que Mary tenía que pagar más de $418,000 dólares en regalías impagas a Cher. Sin embargo, la cantante no cerró la historia en ese momento.

A inicios de este 2026, Cher presentó una solicitud oficial para que Mary le pagara los abogados que usó durante el caso. Solicitaba un poco más de $1 millón de dólares, pero ahora el juez desestimó esa solicitud y Cher tendrá que hacerse cargo sola de esos honorarios legales.

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