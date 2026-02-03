Productor de los Grammy se pronuncia tras la confusión viral de Cher en la ceremonia

La cantante Cher fue una de las protagonistas de la ceremonia de los Grammy 2026, en donde recibió el premio a la trayectoria. Además, fue blanco de controversia por su confusión mientras presentaba el premio a Grabación del Año el pasado 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

En una conversación con Rolling Stone, Ben Winston, productor de los Grammy, se refirió a este lapsus de Cher y aseguró que este tipo de imprevistos no es un problema en la televisión en vivo.

“Si pudiera volver atrás, querría que volviera a suceder”, dijo Winston. Además, aseguró que, lejos de preocuparse por el error, este tipo de situaciones enriquecen la transmisión. También afirmó que Cher estaba feliz por el resultado de su aparición, aunque ella misma confesó que prefería cantar sobre el escenario que tener que dar un discurso.

¿Qué dijo Cher en los Grammy 2026?

Cher fue la encargada de anunciar el premio en una de las categorías más importantes de la noche: ‘Grabación del año’. Luego de un breve discurso, la icónica artista se dispuso a salir del escenario, olvidando por completo que debía anunciar al ganador de esa categoría. En ese momento intervino el presentador Trevor Noah, quien le pidió que regresara al escenario para que anunciara al ganador.

Cuando Cher se disponía a anunciar el ganador, dudó brevemente, consultó el prompter y terminó pronunciando: “El Grammy es para Luther Vandross”.

Al decir esto, la confusión se apoderó del lugar, ya que Luther Vandross murió en 2005. En realidad, Cher se refería a la canción ‘Luther’ de Kendrick Lamar y SZA.

Cher corrigió sobre la marcha: “¡No, Kendrick Lamar!”. El público se tomó la confusión de manera relajada e incluso Kendrick Lamar y SZA tomaron con naturalidad el asunto durante su discurso de aceptación.

“Esto es de lo que se trata la música. Luther Vandross es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos y reinterpretar su canción fue un honor”, expresó Lamar desde el escenario en su discurso de aceptación.

“Una leyenda estaba hablando, eso fue lo que entendí. Cher estaba reinando”, dijo SZA al tomar el micrófono.

