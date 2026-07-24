Una mujer murió por probables convulsiones al dejar el alcohol: las señales de alerta

La muerte de una mujer encontrada en una zona remota de Big Sur, California, volvió a poner el foco sobre una emergencia médica poco conocida: la abstinencia de alcohol puede provocar convulsiones, alteraciones cardíacas, delirium tremens e incluso la muerte.

Joanna Ruth Shields, de 37 años, fue hallada sin vida en abril cerca de Sykes Hot Springs, dentro del Bosque Nacional Los Padres. Tras una investigación forense, la Oficina del Sheriff y Forense del condado de Monterey determinó que falleció por “probables convulsiones por abstinencia alcohólica debido a un trastorno crónico por consumo de alcohol”. La muerte fue clasificada como natural y las autoridades descartaron la intervención de otra persona.

El caso revela un riesgo importante: para determinadas personas, dejar de beber repentinamente no es solamente incómodo. Puede desencadenar una reacción potencialmente mortal que requiere tratamiento médico.

Dejar el alcohol de golpe puede ser mortal: es importante conocer las señales de una abstinencia peligrosa.

Por qué dejar el alcohol puede causar convulsiones

El alcohol reduce temporalmente la actividad del cerebro y del sistema nervioso. Cuando una persona bebe grandes cantidades de manera habitual, el organismo se adapta y aumenta otros mecanismos de estimulación para compensar ese efecto sedante.

Si el alcohol desaparece bruscamente, esos mecanismos continúan funcionando sin el efecto depresor de la bebida. El sistema nervioso puede quedar sobreestimulado y provocar temblores, sudoración, ansiedad, taquicardia y, en los casos más graves, convulsiones o delirium tremens.

El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos advierte que la abstinencia puede ser potencialmente mortal cuando una persona que consume alcohol en exceso de forma crónica deja de beber abruptamente sin apoyo médico.

Esto no significa que toda persona que bebe alcohol vaya a presentar abstinencia ni que quien desea abandonar el consumo deba continuar bebiendo. El riesgo se concentra especialmente en quienes desarrollaron dependencia física, consumen cantidades elevadas regularmente o ya han sufrido síntomas al intentar reducir el consumo.

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Cuáles son los primeros síntomas de abstinencia

Los síntomas pueden comenzar aproximadamente ocho horas después de la última bebida, aunque en algunos casos aparecen más tarde. Suelen alcanzar su máxima intensidad durante las primeras 24 a 72 horas.

Las primeras manifestaciones pueden incluir:

Temblores en las manos o el cuerpo.

Sudoración intensa.

Ansiedad, irritabilidad o agitación.

Náuseas y vómitos.

Dolor de cabeza.

Insomnio.

Taquicardia o presión arterial elevada.

Dificultad para pensar con claridad.

Aunque algunos cuadros son leves, su gravedad no siempre puede predecirse sin una evaluación profesional.

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Cuándo pueden aparecer las convulsiones

Las convulsiones relacionadas con la abstinencia suelen producirse durante las primeras 12 a 48 horas después de suspender o reducir drásticamente el consumo. Generalmente afectan a todo el cuerpo y pueden ocasionar pérdida repentina del conocimiento, caídas y movimientos musculares violentos.

Un problema adicional es que pueden aparecer antes de que la persona o sus familiares reconozcan otros signos graves de abstinencia.

Quienes ya tuvieron una convulsión por abstinencia, delirium tremens o varios episodios anteriores presentan un riesgo mayor de sufrir nuevas complicaciones.

Qué es el delirium tremens

El delirium tremens es una de las formas más graves de abstinencia alcohólica. Puede aparecer entre 48 y 96 horas después de la última bebida, aunque el momento varía entre personas.

Sus síntomas incluyen:

Confusión repentina e intensa.

Alucinaciones.

Agitación extrema.

Fiebre.

Sudoración abundante.

Convulsiones.

Frecuencia cardíaca rápida o irregular.

Cambios peligrosos en la presión arterial.

Sin tratamiento, puede causar deshidratación, alteraciones de los electrolitos, problemas respiratorios, arritmias y muerte. MedlinePlus señala que se trata de una emergencia que exige atención hospitalaria inmediata.

Quiénes no deberían dejar de beber sin consultar a un médico

Una persona debería buscar orientación profesional antes de suspender el alcohol de manera abrupta cuando:

Bebe grandes cantidades casi todos los días.

Necesita beber para evitar temblores, ansiedad o malestar.

Ya tuvo síntomas de abstinencia.

Sufrió anteriormente convulsiones o delirium tremens.

Tiene enfermedades cardíacas, hepáticas u otras afecciones importantes.

Presenta desnutrición o consume otros medicamentos o sustancias.

Según la gravedad y los antecedentes, la abstinencia puede tratarse mediante seguimiento ambulatorio estrecho o requerir internación. En el hospital se controlan la presión arterial, el pulso, la temperatura, la hidratación y los electrolitos, y pueden administrarse medicamentos para reducir el riesgo de convulsiones y delirium.

Cuándo acudir inmediatamente a urgencias

Se debe llamar al 911 o acudir a una sala de emergencias ante:

Una convulsión.

Pérdida del conocimiento.

Confusión grave.

Alucinaciones.

Fiebre.

Vómitos persistentes.

Latidos cardíacos irregulares.

Agitación extrema.

Dificultad para respirar.

También se necesita atención médica rápida cuando, después de reducir el consumo, aparecen temblores intensos, sudoración, taquicardia, vómitos o ansiedad severa. La abstinencia alcohólica es tratable, pero intentar atravesarla sin ayuda puede ser peligroso para quienes tienen dependencia física.

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