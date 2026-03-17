Este mineral común podría proteger tu memoria con los años, según estudio reciente

A medida que pasan los años, una de las mayores preocupaciones de muchas personas no tiene que ver con el cuerpo, sino con la mente. La memoria, la concentración y la agilidad mental pueden verse afectadas con el tiempo, pero la ciencia insiste en algo cada vez más claro: los hábitos diarios influyen más de lo que parece.

En ese contexto, una investigación reciente volvió a poner el foco en un mineral que está presente en la alimentación cotidiana: el magnesio.

Los resultados sugieren que quienes consumen mayores cantidades de este nutriente podrían tener mejor salud cerebral a largo plazo, lo que abre nuevas preguntas sobre el rol de la dieta en el envejecimiento cognitivo.

El vínculo entre el magnesio y el cerebro

El interés por el magnesio no es nuevo, pero en los últimos años creció a partir de estudios que analizan su impacto en el sistema nervioso.

A diferencia de otras formas comunes de magnesio, hay uno que actúa directamente sobre las neuronas. Crédito: Gabriele Paoletti | Shutterstock

Este mineral participa en funciones clave como:

La comunicación entre neuronas.

La regulación de la actividad cerebral.

El control de procesos inflamatorios.

El equilibrio de neurotransmisores.

En términos simples, se trata de un nutriente que ayuda a que el cerebro funcione de manera más eficiente.

Algunas investigaciones recientes encontraron que las personas con mayor ingesta de magnesio presentaban mejor conservación del volumen cerebral, un indicador asociado con menor deterioro cognitivo.

Aunque no se trata de una solución inmediata ni de un efecto garantizado, los resultados apuntan a una tendencia importante: una dieta rica en determinados nutrientes puede contribuir a cuidar la salud mental con el paso del tiempo.

Esto no implica que el magnesio por sí solo evite enfermedades como el Alzheimer, pero sí podría formar parte de un conjunto de factores que ayudan a reducir el riesgo.

Además, es importante saber cuál es el tipo de magnesio que debes tomar para prevenir el deterioro cognitivo.

Dónde se encuentra este mineral

Una de las ventajas del magnesio es que no requiere cambios extremos en la dieta para incorporarlo.

Está presente en alimentos comunes como:

Verduras de hoja verde (espinaca, acelga).

Frutos secos (almendras, nueces).

Semillas.

Legumbres.

Cereales integrales.

Algunos pescados.

Incluir estos alimentos de forma regular puede ayudar a alcanzar los niveles recomendados.

El magnesio ayuda “en la prevención y manejo de trastornos como presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes” Crédito: Shutterstock

Más allá de un solo nutriente

Los especialistas coinciden en que el impacto del magnesio no puede analizarse de forma aislada. El funcionamiento del cerebro depende de múltiples factores, como la alimentación general, la actividad física, el descanso, la estimulación mental y los factores genéticos.

Por eso, los expertos suelen recomendar enfoques integrales como la dieta mediterránea, que combina varios nutrientes asociados a beneficios cognitivos.

Un cambio silencioso en la forma de entender la salud mental

Durante años, la salud cerebral se abordó principalmente desde el tratamiento de enfermedades. Hoy, el enfoque empieza a cambiar.

Cada vez más estudios analizan cómo prevenir el deterioro cognitivo antes de que aparezca, y la alimentación ocupa un lugar central en esa estrategia.

El interés por minerales como el magnesio refleja esa transición: pasar de reaccionar ante el problema a intentar prevenirlo desde los hábitos cotidianos.

El consumo de alimentos ricos en magnesio fortalece el funcionamiento normal de músculos y nervios. Crédito: Shutterstock

Una señal clara de hacia dónde va la ciencia

La investigación sobre el vínculo entre dieta y cerebro sigue avanzando, pero el mensaje general empieza a consolidarse.

Más que buscar soluciones rápidas o suplementos milagro, los expertos coinciden en algo más simple: una alimentación equilibrada puede ser una de las mejores herramientas para cuidar la mente con el paso del tiempo.

En ese escenario, pequeños cambios en la dieta —como aumentar el consumo de alimentos ricos en magnesio— podrían tener un impacto más grande del que muchos imaginan.

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