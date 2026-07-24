“Era una gran soldado”: madre de joven de Queens, Nueva York que murió en la guerra contra Irán tras ganar varias medallas

“Luchó por este país y murió por este país”, afirmó Carol Acevedo, madre de Angel Rampersad, joven sargento residente de Ozone Park, Queens (NYC) que murió en un ataque con misiles iraníes contra una base estadounidense en Jordania.

Acevedo describió a su hija como “una buena soldado”. “Soy una madre que se siente profundamente orgullosa de ella. Y sé que estaba realmente concentrada en lo que hacía. Le encantaba”, afirmó, citada por ABC News.

Su tía Judy Rackal la describió como alguien que poseía una fortaleza serena, incluso desde niña. “A lo largo de su vida, ante cualquier crisis que enfrentara la familia, ella siempre aportaba calma“, declaró.

Aunque originalmente se dijo que había nacido en Nueva York, Rampersad llegó a la ciudad siendo una bebé de 2 años junto a su familia, procedente de Trinidad y Tobago. Sus seres queridos comentaron que Rampersad supo desde adolescente que quería unirse al ejército, pero esperó a terminar sus estudios universitarios para hacerlo. Cursó justicia penal en John Jay College luego de completar sus estudios secundarios en Forest Hills High School, tras haber asistido a la escuela P.S. 108. en Harlem.

“Recordaremos a Angel por cómo vivió, no por cómo murió; la recordaremos como baterista, cantante y destacada atleta de Forest Hills High School”, declaró Donovan Richards Jr., presidente del distrito Queens. “Su familia la recordará como una hija, esposa y hermana ejemplar y, por supuesto, como una amante de los perros. Y nuestro país recordará que, aunque no nació en Estados Unidos, lo amaba tanto que estaba dispuesta a defenderlo con su propia vida”.

Sam Esposito, presidente de la Asociación de Vecinos de Ozone Park (Ozone Park Residents Block Association), anunció que el lunes 27 de julio se celebrará una vigilia comunitaria en memoria de Rampersad.

Rampersad se alistó en marzo de 2019 prestó y servicio durante tres años en Hawaii y otros tres en Alemania antes de renovar su compromiso. En su carrera fue galardonada con la Medalla de Elogio del Ejército, la Medalla de Logro del Ejército (con dos distintivos de “hoja de roble”), la Medalla de Buena Conducta del Ejército, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional y la Cinta de Servicio del Ejército.

Estaba asignada al 1.er Batallón del 57.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, perteneciente a la 52.ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea y al 10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército, con sede en Ansbach, Alemania. Se desempeñaba como especialista en apoyo a operaciones de comunicaciones (especialidad 25U).

Reacciones previas

El Ejército ha dicho que “El incidente está bajo investigación”. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó el martes la muerte de la sargento Rampersad, de 28 años, previamente reportada como desaparecida tras el ataque iraní del 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania, lo que elevó a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra con Irán en febrero. Los últimos caídos incluyen además a Pfc. Isabella Gonzales (19), 1st Lt. Tyler Feehan (25) y Sgt. Michael Emmanuel Swinton (30).

Ante el fallecimiento de la sargento, el alcalde Zohran Kwame Mamdani emitió el miércoles una declaración: “Lamentamos la pérdida de la sargento Angel Rampersad, oriunda de Ozone Park, quien falleció en una base militar en Jordania mientras servía a nuestro país. El valor y el sacrificio de la sargento Rampersad serán recordados no sólo en Queens, sino en los cinco distritos de la ciudad. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que lloran esta profunda pérdida”.

“Para tantos neoyorquinos, las guerras en el extranjero nunca resultan lejanas; se sienten aquí, en casa. Los sacrificios realizados por los miembros de las fuerzas armadas y sus familias son un recordatorio constante de ello. Estamos eternamente agradecidos por su servicio y trabajaremos cada día para honrarlo”, agregó Mamdani.

“Lamentamos la pérdida de la sargento Angel Rampersad”, declaró el general de brigada Glenn Henke, comandante general del 10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército. “Expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a su familia y a todos aquellos que atraviesan esta pérdida inimaginable. El 10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército está de luto, y continuaremos apoyándonos mutuamente mientras asimilamos esta tragedia”.

La guerra de Israel y EE.UU. contra Irán comenzó hace cinco meses, el 28 de febrero. El alcalde Mamdani ha condenado esas acciones militares, pero reconoció la “brutalidad” del régimen persa.

El martes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la guerra con Irán ha costado hasta ahora $37,500 millones de dólares, al promover ante el Comité de Asignaciones del Senado un nuevo paquete presupuestario impulsado por los republicanos para financiar las operaciones militares y otras prioridades de la Casa Blanca.