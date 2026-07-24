Esperada bioserie de Raphael ya tiene fecha en Netflix

La historia de Raphael dará el salto a la pantalla con una producción que repasará el camino de uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional. Netflix confirmó que “Aquel”, la serie inspirada en la vida del cantante, estará disponible desde el próximo 9 de octubre, tanto en España, como en Latinoamérica.

La producción estará compuesta por ocho episodios y seguirá el recorrido del intérprete desde su infancia en la España de la posguerra civil, hasta su consolidación en algunos de los escenarios más importantes del mundo, mostrando, tanto los momentos de mayor éxito, como los desafíos que marcaron su trayectoria.

El propio Raphael explicó el significado que tiene este proyecto en declaraciones compartidas por Netflix en el inicio del rodaje: “Este biopic no solo cuenta mi historia, también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables (unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros), pero todos profundamente significativos”.

Dos actores interpretarán al cantante

La serie dividirá la vida del artista en dos etapas. Javier Morgade, conocido por “Disco, Ibiza, Locomía”, asumirá el papel del Raphael joven, mientras que Carlos Santos, recordado por “El hombre de las mil caras”, interpretará al cantante en su etapa adulta.

El elenco también reúne a Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro. La producción fue realizada por Dlo Producciones en asociación con Caracol Televisión y llevó sus grabaciones a ciudades como Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco para recrear distintos momentos de la carrera del artista.

La carrera que marcó la música en español

El recorrido profesional de Raphael respalda la dimensión del personaje que retrata la serie. A lo largo de más de seis décadas ha publicado 70 trabajos discográficos y ha recibido 326 discos de oro, 49 de platino y un disco de uranio, reconocimiento único otorgado a un cantante de habla hispana por superar los 50 millones de copias vendidas.

Además, el artista acumula tres nominaciones a los premios Grammy y en 2025 fue distinguido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

Su legado también incluye clásicos como “Yo soy aquel”, tema que inspira el título de la serie, además de “Cuando tú no estás”, “Qué sabe nadie”, “Hablemos del amor”, “Estar enamorado”, “Como yo te amo” y “Digan lo que digan”, canciones que lo convirtieron en una de las voces más influyentes de la música en español.

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