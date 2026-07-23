¿En qué van los casos de los dos inmigrantes asesinados por ICE? (podcast)

Las investigaciones por las muertes de Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, y de Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, a manos de agentes de Inmigración y Control de Adunas (ICE), avanzan a paso lento y podría llevar varios meses antes de que sus familias tengan respuestas.

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Ambos casos son investigados por autoridades federales, pero sobre Salgado Araujo, el fiscal del condado de Harris lidera una indagatoria por separado, aunque sin la colaboración del FBI para revisar evidencia fundamental.

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), ha estado desde el inicio del asesinato de Salgado Araujo, cuyo cuerpo fue entregado varios días después a la familia, mientras aumentó la presión por una investigación independiente y transparente.

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido a los agentes que dispararon a muerte a los inmigrantes, a pesar de que expertos y defensores de inmigrantes indican que abuscaron de su poder al disparar a muerte, en lugar de disparar a las llantas de los vehículos involucrados.

El zar de la frontera, Tom Homan, incluso afirma que Salgado Araujo y Durán Guerrero tuvieron la culpa de sus muertes, por la forma en que reaccionaron en la operación de ICE.

Ese mismo argumento ha sido aplicado en los casos de Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados por agentes de Aduanas y Proteccion Fronteriza (CBP) en operativos en Minneapolis, Minnesota.

Proaño explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ las circunstancias de ambos casos y las opciones legales de las familias.

>> ¿Cómo ocurrieron las muertes de dos inmigrantes en Texas y Maine?

>> ¿Cuál es el argumento de autoridades migratorias sobre las investigaciones?

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