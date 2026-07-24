Jürgen Klopp toma el mando de Alemania hasta 2030

Comienza oficialmente la ‘era Klopp’ en Alemania. El exentrenador del Borussia Dortmund y Liverpool firmó su contrato como nuevo seleccionador de la selección alemana de fútbol hasta la finalización del Mundial 2030.

El preparador de 59 años, que hasta ahora se desempeñaba como director global de fútbol en el grupo Red Bull, llega para tomar el relevo de Julian Nagelsmann, cesado tras la eliminación germana en los dieciseisavos de final del reciente Mundial 2026 frente a Paraguay.

Durante su presentación oficial junto al presidente de la DFB Bernd Neuendorf, Klopp rechazó la idea de copiar los modelos de las selecciones dominantes en los últimos años: “Ahora hay gente que dice que debemos hacer las cosas como se han hecho en Francia o en España. La meta debe ser que en unos años se diga que hay que hacer las cosas como en Alemania, que hemos sacado las conclusiones correctas”, afirmó el estratega.

Límites claros

Fiel a su estilo directo, el extécnico del Liverpool dejó clara su postura ante la prensa sobre la gestión del vestuario y el respeto hacia su entorno personal: “Si en algún momento todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Nagelsmann y con Tuchel”, sentenció.

Con un palmarés de élite que incluye títulos de Bundesliga, Premier League y una Champions League en 2019, Klopp inicia la misión de clasificar y consolidar a Alemania entre las candidatas indiscutibles de cara a la cita mundialista de 2030.

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