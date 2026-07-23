Maldini confirma el interés por Guardiola y revela contactos con Ancelotti para Italia

Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), confirmó durante una rueda de prensa en Milán que Pep Guardiola es “uno de los objetivos” prioritarios de la institución para dirigir a la selección, al tiempo que desveló que también han entablado contactos con Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil.

“¿Guardiola? No podemos dar noticias, han identificado uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general”, declaró el exdefensa en la sede de la Serie A.

A pesar de la urgencia por definir al sustituto de Gennaro Gattuso (quien dejó el puesto en abril tras no lograr el boleto al Mundial 2026), Maldini prefirió no marcar fechas límite estrictas: “Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero lo es aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo tampoco tanta”, explicó Maldini sobre la reestructuración.

Maldini destacó la convicción con la que asumió el cargo tras las gestiones del presidente federativo, Giovanni Malagò, y subrayó la incorporación del brasileño Leonardo como pieza clave en la asesoría deportiva de la FIGC.

Durante la asamblea de la Serie A celebrada este mismo jueves, la federación reiteró a los clubes que contempla múltiples alternativas para el banquillo; una lista donde además de Guardiola y Ancelotti, figuran nombres como Roberto Mancini y Andrea Pirlo.

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