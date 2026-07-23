Karol G pone un reto a sus fans para presentar un nuevo tema en el comienzo de su gira en Chicago

Karol G se estuvo dedicando a sus espectáculos, exposición de su imagen por contratos, eventos y compromisos con la prensa en los últimos meses. No obstante, desde el mes de abril no estrena un tema, aunque aparentemente la espera culminó y la “Bichota” adelantó un posible nuevo lanzamiento en su espectáculo de mañana en Chicago.

La artista colombiana comenzará su nueva gira “Viajando por el Mundo Tropitour“, donde espera innovar frente a todos sus fanáticos y la primera sorpresa podría llegar de la mano con su primera presentación.

Karol G lanza un adelanto de su próximo tema y le pone un reto a sus fans

Hace un par de horas, Karol G sorprendió a todos sus seguidores tras compartir un video con un grupo de bailarinas y un tema que no está dentro de su playlist.

De hecho, la colombiana afirmó que se trata de “Matadora“, una nueva canción que aparentemente ya tiene grabada, y le colocó el reto a los internautas de llegar a un millón de seguidores para estrenarla mañana en su concierto.

¿”Matadora” será el nuevo éxito de Karol G?

Aunque compartió solamente menos de 20 segundos de la canción, fue tiempo suficiente para percatarse de que este sencillo está hecho con un ritmo contagioso, tras ser un reguetón de esos bien intensos que están hechos para bailar con todo lo que el cuerpo da.

En las imágenes, Karol hace un pequeño preámbulo; posteriormente, se coloca una capucha blanca e inicia con el coro, acompañándolo con parte de una coreografía junto a un grupo de bailarinas. “Me pongo matadora, él se puso asqueroso, nasty”, es parte de este fuerte estilo impuesto por la colombiana en este nuevo sencillo que podría darse a conocer muy pronto.

Lo cierto es que todo parece indicar que “Matadora” será el nuevo tema que alcanzará el éxito en la carrera de Karol G, debido a que el ritmo es bastante enérgico y, a su vez, es similar a otras canciones de la colombiana, como “Gatúbela”, en colaboración con Maldy, por mencionar alguna que haya tenido buena recepción con aspectos parecidos.

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