Mujer de Florida pierde $50,000 que había ahorrado para comprar su casa en una estafa bancaria

Una mujer de 32 años en Plant City, Florida, perdió más de $50,000 que había ahorrado para comprar su primera casa tras caer en una estafa de suplantación de Chase Bank, según un reporte de WFLA News Channel 8.

Los delincuentes la convencieron de transferir todo su dinero a una supuesta cuenta “segura”, vaciando en cuestión de minutos los ahorros personales y de su negocio. Este dramático caso es nueva advertencia para miles de clientes bancarios en Estados Unidos, ya que han proliferado este tipo de casos donde los delincuentes se aprovechan del miedo y la urgencia para despojar a las víctimas de sus ahorros para una casa.

La víctima, identificada como Diana Ponce, relató que la llamada le generó pánico, urgencia y que los estafadores aprovecharon para manipularla a que transfiriera su dinero sin verificar primero con su banco.

Una llamada que borró el sueño de tener casa

Según el reporte, Diana había conseguido este ahorro guardando dinero de manera disciplinada para poder comprar su casa y formar un patrimonio. La mañana del 9 de julio, alrededor de las 9:19 a.m., recibió una llamada de una persona que se identificó como representante del área de fraude de Chase para advertirle sobre supuestas transacciones no autorizadas en su cuenta.

“Alrededor de las 9:19 recibí una llamada diciendo que algunas transacciones fraudulentas habían pasado por mi cuenta”, contó la víctima a la televisora WFLA. El interlocutor le entregó un número de cuenta y le pidió “vincular” su cuenta a la del supuesto departamento de seguridad desde el propio teléfono de la víctima. Para cualquier persona que ve en su pantalla el número oficial del banco, la situación puede parecer legítima.

Paso a paso: así le vaciaron sus cuentas

Según el relato, el fraude avanzó por etapas bien calculadas. Primero, los estafadores le pidieron mover $4,524.13 dólares desde su cuenta personal mediante una aplicación de pago (Cash App), bajo el argumento de proteger esos fondos. Después, le exigieron retirar todo el dinero de su cuenta de negocio.

“Me dijeron que tenía que sacar todo el dinero de mi cuenta de negocio, y eso son alrededor de $45,000, así que lo hice”, sostuvo Ponce. Ese segundo movimiento ascendió a $45,803 dólares. En total, las dos transacciones sumaron más de $50,000 dólares, prácticamente todos sus ahorros para vivienda y operación de negocio.

Los criminales incluso intentaron un tercer golpe: solicitaron un wire de $25,000 dólares, pero posteriormente enviaron un correo electrónico con el logo de Chase para “cancelar” esa transferencia, reforzando la sensación de que todo el proceso era oficial. Esa combinación de mensajes es parte del patrón que autoridades federales describen como típico de las estafas de “phantom hacker” y suplantación bancaria.

El papel del banco y sus límites de protección

Ponce acudió a su banco después de darse cuenta de que había sido engañada, pero para entonces el dinero ya había salido de sus cuentas. En casos similares, Chase ha argumentado que las transferencias se realizaron con el código correcto y que, por lo tanto, eran “autorizadas”, lo que complica que la víctima pueda reclamar un reembolso, incluso cuando alega haber sido víctima de fraude.

El banco insiste en que sus cajeros y personal de sucursal están entrenados para detectar transacciones sospechosas y que dependen de que el cliente sea transparente sobre la razón de los retiros para poder intervenir. Sin embargo, cuando la manipulación ocurre por teléfono, como en el caso de Diana, la persona llega al banco convencida de que está “corrigiendo” un problema y no siempre revela que está actuando bajo presión de un tercero.

La experiencia se repite en otras historias: una pareja en Florida perdió $42,000 dólares en un fraude de suplantación y la institución cerró el caso sin devolverles el dinero, pese a que siguieron las instrucciones que creían procedían del banco.

Un patrón creciente de suplantación bancaria

Estos casos confirman una preocupante tendencia al alza. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), los fraudes costaron a los estadounidenses alrededor de $3,500 millones en 2025. La modalidad suele iniciar con un mensaje alarmante sobre la cuenta: un texto, una llamada o incluso un correo que advierte que el dinero está en riesgo.

Después, los estafadores se hacen pasar por personal de “fraude” o “seguridad” y piden mover el dinero a un supuesto “nuevo” o “seguro” número de cuenta, o bien comprar oro, tarjetas de regalo u otros activos que ellos recogen. “Estas estafas empiezan con una mentira llamativa sobre sus cuentas bancarias o su información personal, y luego presionan a la víctima para mover su dinero a un lugar que dicen que es seguro”, explicó el FBI sobre este tipo de esquemas.

¿Qué puedes hacer para proteger tus ahorros?

Si tienes dinero ahorrado en algún banco de Estados Unidos, algunas acciones prácticas pueden ayudarte a detectar inmediatamente un intento de fraude o perder años de ahorro:

Desconfiar de cualquier llamada que te pida mover dinero “para protegerlo”; los bancos legítimos no solicitan transferencias a cuentas nuevas por teléfono

Colgar y llamar directamente al número impreso en su tarjeta o en el sitio oficial del banco para notificar sobre supuestas transacciones no autorizadas

Nunca compartir códigos de verificación, contraseñas ni credenciales de banca en línea, aunque la persona al teléfono parezca conocer datos reales de la cuenta

Consultar a un familiar o asesor de confianza antes de retirar o transferir sumas grandes que se hayan solicitado por una llamada inesperada

Reportar de inmediato cualquier estafa al banco, a la FTC (ReporteFraude.ftc.gov) y, cuando el monto es alto, al FBI u otra autoridad local

“Si alguien le pide mover su dinero de inmediato, cuelgue y comuníquese usted mismo con la institución utilizando un número verificado. Esa pausa puede evitar que pierda todo su ahorro”, indica la FTC en sus guías para víctimas de fraude.

La dimensión emocional del fraude

El caso de Ponce describe el drama que puede provocar un fraude de este tipo. Miles de personas que trabajan años para reunir un enganche, pueden perder en minutos los ahorros de toda su vida y, sobre todo, el sueño de comprar una casa propia y replantear toda su vida financiera.

Muchas víctimas sienten vergüenza y culpa para denunciar a los estafadores. “No siento que sea una persona tonta, pero me siento muy estúpida por no haber visto las señales”, dijo otra víctima afectada en un caso de fraude romántico citado por Yahoo Finance.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre fraudes bancarios en EE.UU.

¿Cómo supieron los estafadores detalles de la cuenta de Diana Ponce?

En el caso de Diana, los impostores mostraron conocer información básica sobre sus cuentas y balances, estrategia común que los estafadores obtienen mediante filtraciones previas, ingeniería social o datos robados.

¿Chase está obligado a devolverle los $50,000 dólares?

Chase ha argumentado en otros casos que las transferencias se hicieron con las credenciales correctas y las considera “autorizadas”. Solo ha devuelto dinero en situaciones muy específicas tras investigaciones más profundas.

¿Qué debo hacer si ya transferí dinero a la cuenta de un estafador?

La FTC recomienda contactar de inmediato al banco para intentar revertir la transferencia, presentar un reporte de fraude y documentar todo el proceso, además de denunciar ante ReporteFraude.ftc.gov y, si procede, al FBI.

¿Cómo puedo saber si una llamada de mi banco es real?

Tu banco nunca te pedirá que envíes dinero a través de aplicaciones como Zelle o Cash App ni que transfieras fondos a una cuenta nueva; si recibes esa solicitud, cuelga y contacta a tu banco.

¿Las personas mayores son las únicas víctimas de estas estafas?

No. Aunque muchos casos implican adultos mayores, también hay víctimas jóvenes como Ponce, de 32 años, lo que demuestra que el fraude se dirige a cualquiera con ahorros importantes.

¿Este tipo de estafa está aumentando en Estados Unidos?

Sí. Los fraudes de impostores que se hacen pasar por bancos, empresas o agencias públicas crecieron de forma notable en los últimos años, con pérdidas de miles de millones de dólares.

Conclusión

El caso de Diana Ponce confirma de manera dolorosa cómo los estafadores explotan el miedo a perder el dinero y la confianza en los sistemas bancarios. Mientras los bancos implementan nuevas estrategias de prevención y los reguladores aplican cambios para reforzar la responsabilidad de las instituciones, los clientes deben cuidar activamente su dinero: colgar, verificar y nunca mover grandes sumas de dinero por instrucciones telefónicas.

Detectar una llamada sospechosa puede ser, paradójicamente, la mejor forma de proteger el sueño de tener un techo propio o emprender un proyecto importante para dar el siguiente paso en la estabilidad financiera en Estados Unidos.

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