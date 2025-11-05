Escándalo en los Atlanta Hawks: Acusan a exejecutivo de robar $3.8 millones en lujos

Un exejecutivo de los Atlanta Hawks, Lester T. Jones Jr., ha sido acusado de desviar más de $3.8 millones de dólares del equipo para usar el dinero en lujos personales, desde viajes exóticos hasta ropa de marca, joyas, gastos de automóvil y entradas para conciertos y eventos deportivos, de acuerdo con fiscales federales.

En la denuncia presentada la semana pasada, los fiscales acusaron a Lester T. Jones Jr. de un solo cargo de fraude electrónico, por “gastos personales incurridos fraudulentamente”.

Entre las acciones fraudulentas que se le señalan, se le acusa de falsificar una factura de su tarjeta American Express por casi $230,000 dólares, argumentando gastos de logística para el viaje de los Hawks a las semifinales de la Copa NBA.

Sin embargo, el dinero fue a parar a sus bolsillos y para justificarlos, alteró un correo electrónico para que pareciera que la solicitud de reembolso correspondía a gastos incurridos en el Hotel Wynn de Las Vegas.

Jones también presentó decenas de solicitudes fraudulentas similares para reembolsar gastos personales, incluyendo facturas falsas y alteradas. También cargó millones de dólares en gastos personales a tarjetas de crédito corporativas, malversando por un total conjunto de $3.8 millones de dólares de los Hawks, según alegan los fiscales.

Former Atlanta Hawks executive Lester Jones is being accused of embezzling $3.8M from the team and spending it on trips around the world, luxury items, a Porsche, and more.



FOS reporter @mgfleming12 says we’ll likely see a trial after Jones quickly pled not guilty. pic.twitter.com/HJu00lVmAk — Front Office Sports Today (@FOS_Today) November 4, 2025

Entre estos gastos se incluyen viajes a Bahamas, Costa Rica, Hawaii, Las Vegas, México, Puerto Rico, Suiza y Tailandia, así como ropa de la exclusiva marca Louis Vuitton y gastos relacionados con un automóvil Porsche, según consta en la denuncia.

Incluso, fuentes de la liga señalaron que Jones mantenía una relación con otra empleada del equipo y parte del dinero se habría usado para comprarle regalos, para agravar el escándalo lo que añade un giro personal a este escándalo financiero, que increíblemente tardó años en ser detectado.

Hasta el momento ni Jones Jr. ni la gerencia de los Hawks han hecho comentarios sobre esta acusación.

La acusación formal fue presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia, luego que el equipo realizó una auditoría interna que destapó las irregularidades.

Ejecutivo acusado niega los cargos

Jones se declaró inocente durante su comparecencia inicial ante el tribunal el 29 de octubre y se le concedió la libertad bajo fianza, según consta en los registros judiciales. Posteriormente, el juez del caso ordenó a Jones que notificara al tribunal en un plazo de 15 días si planeaba ir a juicio o declararse culpable.

Former Hawks executive Lester Jones has been charged with wire fraud and embezzling nearly $3.8 million over several years.



Prosecutors say he allegedly used corporate funds for luxury trips, gifts, and a Porsche, then falsified records to hide it. pic.twitter.com/JfRWinABzH — Everything Georgia (@GAFollowers) November 4, 2025

Jones trabajó en el departamento de contabilidad y finanzas de los Hawks desde marzo de 2016 hasta junio de este año, y ocupó el cargo de vicepresidente sénior de finanzas a partir de agosto de 2021. En ese puesto, estuvo a cargo de la tarjeta de crédito corporativa de la empresa con American Express y administró el programa electrónico de reembolso de gastos.

De acuerdo con la fiscalía, antes de julio de 2024, las transacciones y los gastos reales realizados con las tarjetas de crédito corporativas American Express de los empleados no eran visibles en el programa de reembolsos para el personal de la empresa que verificaba los gastos. Jones conocía esta limitación y la aprovechó para su beneficio personal.

Sigue leyendo:

– Jason Collins, exjugador y embajador de la NBA, inicia tratamiento por tumor cerebral

– Ciberataques y llamadas automáticas aumentan: cierre del gobierno abre la puerta a estafas masivas

– Un hombre fue estafado y pagó $140 mil dólares creyendo que tenía una relación con Shakira