La nueva regla que permite a los bancos congelar cuentas hasta 30 días desde el 1 de julio

A partir del 1 de julio, una nueva ley en el estado de Georgia permitirá a bancos y cooperativas de crédito congelar temporalmente cuentas y transacciones, sin previo aviso, cuando existan sospechas de fraude o explotación financiera contra adultos mayores y personas vulnerables. La medida busca reforzar la protección de estos clientes, pero también podría retrasar el acceso a fondos durante investigaciones que pueden extenderse hasta 30 días hábiles.

Según un informe de AARP, los adultos mayores en Estados Unidos pierden $28,300 millones al año por explotación financiera, y de este total, solo $7,800 millones se reportan a las autoridades. Es decir, la mayoría de las víctimas nunca recibe ayuda.

Para prevenir estas prácticas, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó una ley conocida como HB 945 o Senior and Vulnerable Adult Financial Protection and Cryptocurrency Kiosk Act, que permite a las instituciones financieras del estado congelar las cuentas de personas mayores de 65 años y adultos con discapacidad.

Por qué Georgia actúa ahora: el fraude contra adultos mayores no para

El mismo informe de la AARP señala que el fraude financiero contra personas mayores se ha convertido en uno de los delitos de más rápido crecimiento en el país. Amigos, familiares o cuidadores son responsables del 72% de las pérdidas totales.

Este factor complica la detección y denuncia, por lo que la ley HB 945 le da a los bancos una herramienta legal y la protección jurídica para usarla, sin temor a demandas por retener fondos de buena fe.

Cómo funciona el congelamiento de cuentas

El banco puede activar la retención cuando detecte una ‘causa razonable’ para sospechar que una transacción facilita o deriva en una explotación financiera. El bloqueo funciona en dos etapas:

Primera retención: hasta 15 días hábiles mientras la institución investiga internamente

hasta mientras la institución investiga internamente Extensión: otros 15 días hábiles adicionales si la investigación lo amerita. En total, 30 días hábiles

El congelamiento puede aplicarse sobre la cuenta del adulto mayor, sobre cuentas en las que figura como beneficiario, o incluso sobre la cuenta de quien sea sospechoso de cometer el fraude.

La ley exige que el banco notifique por escrito a todos los titulares autorizados de la cuenta en un plazo máximo de 3 días hábiles desde que se impuso la retención, salvo que el titular autorizado sea precisamente el sospechoso de fraude.

La regla del “contacto de confianza”: clave para desbloquear tu cuenta rápido

Para desbloquear una cuenta en estas condiciones, tanto la ley de Georgia como la Regla 2165 de FINRA, que aplica a cuentas de inversión a nivel nacional, contemplan la figura del ‘contacto de confianza’ (trusted contact person): es decir, el titular designa a una persona a quien el banco puede llamar para verificar su situación sin otorgarle acceso a los fondos.

Registrar este contacto es la medida preventiva más efectiva para esta ley. Si el banco puede verificar rápidamente que el titular está bien y la transacción es legítima, el proceso puede resolverse en horas en lugar de semanas.

Lo que puedes hacer para proteger tu dinero en Georgia

Designa un contacto de confianza: llama a tu banco y pide registrar a un familiar o persona de confianza bajo esta figura. Esta designación no implica darles acceso a tus fondos

llama a tu banco y pide registrar a un familiar o persona de confianza bajo esta figura. Esta designación no implica darles acceso a tus fondos Avisa antes de hacer transacciones grandes: si planeas transferir dinero o hacer un retiro importante, notifica a tu banco con anticipación para evitar que lo identifiquen como una operación ‘inusual’

si planeas transferir dinero o hacer un retiro importante, notifica a tu banco con anticipación para evitar que lo identifiquen como una operación ‘inusual’ Actualiza tu identificación oficial: un documento de identidad vencido también puede ser causa independiente de congelamiento de cuenta

un documento de identidad vencido también puede ser causa independiente de congelamiento de cuenta Conoce tus derechos: si tu cuenta es bloqueada, el banco tiene obligación de notificarte por escrito en 3 días hábiles; si no lo hace, puedes presentar una queja formal ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en consumerfinance.gov

si tu cuenta es bloqueada, el banco tiene obligación de notificarte por escrito en 3 días hábiles; si no lo hace, puedes presentar una queja formal ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en consumerfinance.gov Considera tener una cuenta secundaria: mantener fondos en dos instituciones distintas reduce el impacto si una de ellas sufre alguna situación imprevista que restrinja temporalmente el acceso

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la ley bancaria HB 945 de Georgia

¿La ley HB 945 aplica en todos los estados?

No. La ley es específica de Georgia y entra en vigor el 1 de julio de 2026. Sin embargo, la Regla 2165 de FINRA permite medidas similares en cuentas de inversión en todo el país, y más de 30 estados tienen leyes estatales de retención para prevenir la explotación de adultos mayores.

¿El banco puede congelar mi cuenta sin avisarme primero?

Sí, pero está obligado a notificarte por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes al bloqueo, junto con una explicación de los motivos. La excepción es cuando el titular autorizado de la cuenta es sospechoso de participar en el fraude.

¿Cuánto tiempo puede durar el congelamiento?

Un máximo de 30 días hábiles totales: 15 días de retención inicial, con posibilidad de extensión de 15 días adicionales si la investigación lo justifica.

¿Qué pasa si el banco se equivoca y bloquea una transacción legítima?

La ley otorga inmunidad civil a los bancos que actúen ‘de buena fe y con diligencia razonable’. Esto significa que, aunque el congelamiento resulte injustificado, la institución no es susceptible de recibir una demanda, siempre que haya seguido el procedimiento correcto.

¿A quiénes afecta esta ley?

Toda persona de 65 años o más y adultos con discapacidad que sean clientes de bancos o cooperativas de crédito en Georgia, así como a los beneficiarios de esas cuentas.

Conclusión

La nueva ley que entra en vigor el 1 de julio tiene un reconocimiento implícito de que el sistema bancario tradicional no estaba preparado para frenar el fraude masivo contra adultos mayores. Esta ley busca proteger a una comunidad vulnerable, pero también abre una zona gris: cualquier transacción inusual (una transferencia a un hijo, un retiro grande para una emergencia) puede convertirse en el detonador de un bloqueo de hasta 30 días.

Además, si este tipo de ley se expande a más estados, como todo indica que ocurrirá, millones de hispanos mayores podrían verse afectados por estas retenciones sin saber que tienen derecho a ser notificados, a designar un contacto de confianza y a impugnar el bloqueo. Prepararse hoy toma 15 minutos. Recuperar el acceso a una cuenta congelada puede tomar un mes.

Sigue leyendo:

– Visa permitirá que ChatGPT compre por los usuarios y cambia para siempre la forma de pagar en línea

– Acusan a fundador de Tricolor Holdings por quebrar a la empresa, con fraude de $900 millones

– Podrías tener dinero sin reclamar en EE.UU. y así recuperarlo paso a paso





