Durante este sábado se está llevando a cabo la sexta edición del evento organizado por el youtuber y creador de contenido, Ibai Llanos, “La velada del año”, y una de las sorpresas en la cartelera fue la de Anuel AA, quien estuvo fuera de los focos durante todo el 2026 y que protagonizó un bochornoso suceso que se llevó todas las críticas en la cuarta velada, hace un par de años.

La última presentación antes de esta fue en diciembre de 2025, cuando tuvo el último concierto de su gira Real Hasta la Muerte II en Chile. Desde entonces, ha publicado muy poco contenido y se ha enfocado en su vida personal.

Anuel AA se redime en “La velada del año VI”

Después de llevarse un millón de comentarios negativos, abucheos y desprecio en el 2024, cuando cantó en “La Velada del año IV”, como buen artista, el boricua obtuvo la oportunidad de redimirse este sábado por parte de Ibai y así lo consiguió, demostrando que su palabra de hombre sí vale.

Anuel, en esta oportunidad, llegó al escenario en una cuatrimoto, con un micrófono de cruz rosado y cantando sus mejores éxitos, incluyendo los temas que lo relacionaban con su expareja Karol G.

“Adicto”, “Amanece”, “Más Rica que Ayer”, “Casualidad” y “¿Qué nos pasó?”; fueron algunos de los sencillos que interpretó Anuel en un escenario del estadio La Cartuja, en Sevilla (España), con más de 70 mil espectadores. Aparentemente, el bochornoso evento del 2024 quedó atrás, tras recibir una gran recepción por parte del público y obtener un número mínimo de comentarios negativos a través de las redes sociales.

¿Qué pasó en la cuarta velada con Anuel AA?

En esta oportunidad, hubo un retraso de 20 minutos, pero Ibai Llanos fue enfático aclarando que fue un retraso técnico y no del artista.

No obstante, 20 minutos no se comparan con la hora y media de retraso que tuvo el puertorriqueño en la cuarta velada, generando mucho caos e incertidumbre.

No conforme con eso, anunció mediante el micrófono que no estaba bien y que lo asistieran en los coros (cosa que no ocurrió), generando una ola de críticas. Anuel solamente pudo aguantar en el escenario 20 minutos, antes de retirarse pidiendo disculpas a sus fanáticos.

Juanes y Yandel también dijeron presente en La Cartuja

La sexta velada del año no solamente contó con la participación de Anuel AA, sino que también hubo una buena variedad de artistas que encendieron el ambiente previo a los combates de boxeo entre personalidades.

Juanes, Yandel, Bad Gyal, además de Lucho Rk y La Pantera; fue la lista de artistas que completó el lineup de este entretenido evento que mezcla el boxeo entre personalidades y la música.

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