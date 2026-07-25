Revelan impactantes detalles de cómo será la residencia de Shakira en Madrid

No será un escenario convencional ni un recinto pensado únicamente para conciertos. La próxima parada europea de Shakira apostará por una propuesta mucho más ambiciosa, con un espacio creado especialmente para que el público viva una experiencia que irá más allá de la música.

Luego de recorrer Estados Unidos, Canadá y varios países de Latinoamérica con la gira “Las mujeres ya no lloran”, la artista colombiana llegará a España con una residencia de 12 presentaciones que se desarrollará entre septiembre y octubre en Madrid. El proyecto, anunciado en marzo, contempla la construcción de un recinto exclusivo en Iberdrola Music, diseñado especialmente para albergar esta serie de espectáculos.

Los detalles fueron revelados en una conferencia de prensa organizada por el equipo de la cantante y Live Nation. Allí se explicó que el espacio recreará una ciudad inspirada en el realismo mágico, integrada por ocho pabellones temáticos que invitarán a los asistentes a recorrer distintas facetas del universo creativo de Shakira.

Música, literatura, gastronomía y un parque llamado “Macondo”

Cada uno de los pabellones estará dedicado a una experiencia diferente. Habrá espacios enfocados en la música, la moda, la gastronomía, la literatura, el arte y el cine, la cultura infantil, el universo artístico de la cantante, además de áreas destinadas a la danza y la celebración colectiva.

El presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, explicó que el recinto fue concebido como “una ciudad” con la forma de un árbol, donde cada rama representa “un camino para una experiencia cultural única”.

Además, señaló que el concepto toma como referencia la cultura latina y busca convertirse en un punto de encuentro para “una manifestación cultural de pertenencia, de comunidad y de integración”. Entre los espacios previstos también figura un parque llamado “Macondo”, cuyo acceso podría ampliarse incluso a jornadas sin conciertos, una posibilidad que actualmente estudian los organizadores.

“Macondo” es el emblemático pueblo imaginario creado por Gabriel García Márquez, escenario donde transcurren los acontecimientos de “Cien años de soledad”.

La residencia contará con zonas VIP y 12 presentaciones

Otra de las novedades anunciadas es la creación de dos áreas preferenciales, “Espacio Garden” y “Espacio Terrace”. Según los organizadores, ambas se ofrecerán con “precios asequibles” y aspiran a convertirse en una propuesta diferente dentro de este tipo de espectáculos.

La residencia de Shakira en Madrid comprende funciones los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Con esta serie de conciertos, la artista colombiana cerrará el recorrido europeo de “Las mujeres ya no lloran” con una producción que promete combinar música, cultura y entretenimiento en un mismo lugar.

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