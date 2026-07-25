Una fan casada eligió a Maluma antes que a su esposo y él contestó

La relación de Maluma con sus seguidores suele dejar momentos llamativos en redes sociales. El artista colombiano acostumbra responder publicaciones con humor y espontaneidad, una actitud que volvió a quedar en evidencia cuando una usuaria de TikTok le hizo una confesión que rápidamente llamó la atención de miles de personas.

La seguidora escribió: “Podré tener marido, pero siempre me va a gustar el de Susana”. La frase hacía referencia a Susana Gómez, pareja del cantante y madre de su hija Paris, nacida en 2024.

Lejos de ignorar el comentario, Maluma decidió responder con un video publicado bajo el título “Felices los 4”, en alusión a uno de los mayores éxitos de su carrera. Entre risas, el colombiano reaccionó diciendo: “Mmm. Menos mal que Susy no pasa tanto tiempo por aquí en TikTok, si no, vea”, mientras hacía un silbido y un gesto de cortar el cuello, dando a entender en tono de broma que su pareja podría ponerse celosa.

La ocurrencia provocó una avalancha de respuestas, especialmente entre sus admiradoras, que aprovecharon el momento para sumarse al momento e incluso disputar, con humor, quién llevaba más tiempo siguiéndolo como amor platónico.

Dedicado a fortalecer el vínculo con sus seguidores

Maluma ha impulsado su carrera durante este 2026, un año en el que ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en relanzar su trayectoria y mantener una comunicación más cercana con sus fanáticos, tanto en escenarios, como a través de las plataformas digitales.

Esa nueva etapa tomó forma con la presentación de su sello discográfico “Loco x Volver”, un proyecto que estrenó con un multitudinario espectáculo gratuito en la Plaza Botero de Medellín, el pasado mes de mayo, donde reunió a más de 10,000 asistentes y compartió escenario con artistas como Justin Quiles, Lenny Tavárez y Maisak.

“Loco x Volver”, el proyecto con el que busca una nueva etapa

Durante el concierto, el reguetonero alternó las canciones de su nueva producción con varios de los temas que marcaron su carrera, demostrando por qué sigue siendo uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional.

El nombre de “Loco x Volver” muestra la intención del cantante de estrechar nuevamente su relación con el público. Se trata del séptimo trabajo de estudio de Maluma y el primero desde “Don Juan”, publicado en 2023.

El propio artista ha definido este lanzamiento como “más íntimo, más honesto y más personal de su carrera”, una propuesta que incluso incluye una canción dedicada a su abuelo.

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