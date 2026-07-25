Netflix dudó seriamente en estrenar el documental sobre Michael Jackson

Una de las apuestas más comentadas de Netflix este año estuvo a punto de no llegar al catálogo. Aunque “Michael Jackson: The Verdict” se estrenó el pasado 3 de junio y rápidamente consiguió una amplia audiencia, un nuevo informe aseguró que la plataforma evaluó cancelar su lanzamiento apenas una semana antes de la fecha prevista.

La información fue publicada por Variety, medio que citó a dos fuentes anónimas familiarizadas con el proyecto. Según esas versiones, directivos de Netflix habrían reconsiderado el estreno por el temor a una posible reacción del patrimonio de Michael Jackson, conocido por emprender acciones legales para defender la imagen del artista, además de la respuesta que podrían generar sus seguidores.

“Hubiera sido muy vergonzoso retirar la serie después de lanzar el tráiler; hubiera sido una noticia enorme”, dijo una de las fuentes consultadas por Variety.

La misma persona aseguró que la principal preocupación era una eventual demanda. “Era el temor a una demanda por parte del patrimonio, más que de los fans”, afirmó. “(Netflix) tenía mucho miedo de su poderío financiero”.

Netflix negó que existieran presiones para cancelar el proyecto

Frente a esas versiones, un portavoz de Netflix rechazó el reporte en una declaración enviada a Variety: “Las afirmaciones de que Netflix reconsideró el estreno o cambió de rumbo debido a presiones externas son inexactas. La serie se estrenó según lo planeado y estuvo entre las 10 más vistas de Netflix durante tres semanas”.

El reportaje también recordó que el patrimonio de Michael Jackson ha protagonizado disputas judiciales con otros estudios. En 2019 demandó a HBO por el documental “Leaving Neverland”, que posteriormente fue retirado de HBO Max en 2024. Antes, en 2018, también llevó a los tribunales a ABC por “The Last Days of Michael Jackson”, caso que terminó con un acuerdo extrajudicial.

De acuerdo con Variety, hasta el momento el patrimonio no ha iniciado acciones contra Netflix. Sin embargo, una de las fuentes señaló que la compañía recibió numerosos correos electrónicos de seguidores inconformes con el documental, aunque posteriormente detectó que varios de esos mensajes habrían sido enviados por bots.

Producción rodeada de precauciones y polémica

Dirigida por Nick Green y producida por Candle True Stories, “Michael Jackson: The Verdict” reconstruye el juicio penal de 2005, en el que el cantante fue absuelto de todos los cargos, incluido el de abuso sexual infantil.

La serie reúne testimonios de personas que sostienen posiciones opuestas sobre el caso, entre ellas Brian Oxman, abogado de la familia Jackson; la publicista Raymone Bain; dos integrantes del jurado y una admiradora que dejó su empleo para asistir al proceso judicial. En contraste, Gavin Arvizo y su familia no participaron en la producción.

Según Variety, Netflix adoptó medidas poco habituales para el lanzamiento. La plataforma anunció el documental apenas dos semanas antes de su estreno, limitó la promoción, evitó conceder entrevistas con los realizadores y reforzó la seguridad de quienes participaron en el proyecto. Pese a ello, la producción alcanzó 17,8 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días, llegó al primer lugar en 61 países y se ubicó en el Top 10 de 89 territorios.

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