Arsenal estaría interesado en fichar a Vinicius Jr.

El Arsenal de la Premier League estaría interesado en fichar a Vinicius Jr., si el brasileño no renueva su contrato con el Real Madrid.

De acuerdo a The Athletic, los Gunners están pendientes de la situación contractual del brasileño, aunque está en etapas iniciales y no es seguro que lo vayan a fichar para el próximo mercado.

Luego de ocho temporadas en el Real Madrid, Vini Jr. finaliza su contrato con la entidad merengue en junio de 2027 y aún no hay noticias sobre una posible renovación de contrato.

El brasileño ha disputado 375 partidos con el Real Madrid con 128 goles y 100 asistencias. Además ha conseguido 14 títulos con el club español, incluyendo dos Champions League.

? EXCL: Arsenal exploring move to sign Vinicius Junior from Real Madrid. #AFC interest early stage + clubs not yet in talks but idea approved at all levels. Much rests on contract process as no breakthrough yet & #RMFC do not want free exit @TheAthleticFC https://t.co/qYdS5vlfE6 — David Ornstein (@David_Ornstein) July 25, 2026

Real Madrid podría estar abierto a vender a Vinicius

El club madrileño podría estar abierto a vender a Vinicius para no entregarlo “gratis”. Además hubo reportes del Madrid y su oferta de más de $100 millones de dólares por Yan Diomande, quien juega como extremo derecho en el RB Leipzig.

Vinicius Jr. viene de una gran Copa del Mundo con cuatro goles y una asistencia en los cinco partidos de la Copa del Mundo de 2026.

El brasileño terminó con 22 goles y 14 asistencias en la temporada 2025-2026 con el Real Madrid en todas las competiciones. El Madrid se fue sin títulos luego de quedar segundo en la liga y caer en cuartos de final de la Champions League.

El Real Madrid comienza esta temporada con el regreso de José Mourinho en el banquillo, además de los nuevos fichajes de Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella.

Además del interés en fichar a Rodrigo del Manchester City y del marfileño Diomandé.

El Real Madrid tiene una sequía de dos años consecutivos sin títulos, además de los problemas que tuvieron en el camerino con las peleas entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni.

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