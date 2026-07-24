Andrea Pirlo sería el elegido para dirigir Italia tras el rechazo de Guardiola

La selección de Italia definirá pronto su nuevo entrenador, tras los intentos fallidos por convencer a Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, la Federación Italiana de Fútbol tiene a Andrea Pirlo como el principal candidato para asumir el cargo y liderar a la Azzurra rumbo al Mundial de 2030.

Pirlo es uno de los jugadores que hizo parte de esa selección de Italia que estuvo en el Mundial de Brasil 2014, que sería la última presentación de la Azzurra en la Copa Mundo, ya que ajusta 12 años sin clasificar a la máxima cita del fútbol internacional.

Italia, ausente en los Mundiales Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026, tiene como reto regresar a la máxima cita del fútbol mundial y por ello, es tan importante la elección del nuevo técnico que debe buscar el cupo para el Mundial de 2030.

Pero además de buscar la clasificación al Mundial, el nuevo entrenador tendrá retos como la Eurocopa, la Liga de Naciones de la UEFA y la clasificación al Mundial.

Pirlo reemplazaría a Gennaro Gattuso quien estuvo a cargo de la selección en la temporada 2025-2026, pero no logró la clasificación al Mundial de Norteamérica y por ello, fue cesado de su cargo.

??? BREAKING: Andrea Pirlo accepts the verbal proposal and he’s set to become new Italy head coach, here we go!



Pirlo said yes to long term project presented by Paolo Maldini and Leonardo.



He’s set to sign in the upcoming days, waiting for formal steps. pic.twitter.com/JEEz6wg5AI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Negativa de Guardiola y Ancelotti

La decisión llega después de que la federación explorara otras alternativas de peso. Durante los últimos días, el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, confirmó que hubo contactos con Pep Guardiola e incluso reconoció que el organismo estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico excepcional para intentar convencer al entrenador español.

Sin embargo, el extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City rechazó la posibilidad, al mantener su intención de tomarse un descanso tras cerrar su etapa en el club inglés.

Carlo Ancelotti también fue sondeado, pero descartó la opción de dirigir a la selección italiana, lo que dejó a Pirlo como la principal apuesta para iniciar un nuevo ciclo.

Gran amigo de Maldini

El legendario ex defensa Paolo Maldini, flamante director técnico de la FIGC, es el gran valedor de Pirlo, con quien ha trabado una buena amistad desde que ambos coincidieron como jugadores en el Milan durante ocho temporadas (desde 2001 a 2009).

Juntos ganaron una Serie A, una Coppa, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes. Pirlo fue un centrocampista con una gran visión de juego y manejo de balón y comparte su manera de entender el fútbol con Maldini.

Paolo ya pretendía contratarle para el Milan como relevo de Stefano Pioli, pero antes de que éste abandonara el banquillo de San Siro en 2024, Maldini dejó de ser el director técnico en junio de 2023.

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