Germán Berterame abandona el campo en ambulancia por un golpe en la cabeza en triunfo del Inter Miami

El mexicano Germán Berterame sembró el pánico este sábado en la MLS, tras caer noqueado por un choque en el triunfo del Inter Miami 1-0 ante CF Montréal.

Después de 70 minutos con el marcador sin goles, Germán Berterame apareció en el área del CF Montréal después de un rebote, el mexicano fue a buscar por aire esa pelota sin saber que sería la última jugada del partido para el atacante.

Efraín Morales, defensor central del Montréal, tuvo un choque de cabezas con Berterame (quien se terminó llevando la peor parte) el mexicano cayó brutalmente al césped y quedó inconsciente, preocupando a todos los asistentes.

Germán Berterame salió del campo en ambulancia, el delantero mexicano no pudo ponerse de pie y terminó siendo llevado al hospital.

Guillermo Hoyos actualiza el estado de salud de Germán Berterame

Las imágenes del golpe se hicieron virales en redes sociales debido a la violencia del impacto y la preocupación de sus compañeros, quienes solicitaron asistencia médica de inmediato al ver a Germán Berterame inmóvil sobre el césped.

Aunque el delantero abandonó el partido tras el incidente, Guillermo Hoyos explicó que el futbolista se encuentra estable y en proceso de recuperación, por lo que se espera una evaluación médica para determinar cuándo podrá volver a la actividad con Inter Miami.

El entrenador aseguró que el atacante “ya está recuperándose”, un mensaje que rápidamente generó alivio entre los seguidores del club de la MLS.

??Guillermo Hoyos: "Berterame está consciente y está bien. El golpe fue muy fuerte pero se está recuperando" pic.twitter.com/30w2PMKs8l — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026

Inter Miami triunfó sin Berterame y sin Messi

El Inter Miami consiguió llevarse la victoria tras un gol de Luis Suárez a los 81 minutos de tiempo corrido, cuando el uruguayo marcó desde el punto penal.

Suárez dedicó la anotación a su compañero, el cual ‘provocó’ la pena máxima en dicha accidentada jugada.

El Pistolero ??? pic.twitter.com/1mw2fIjfOg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026

Con este triunfo, el Inter Miami consiguió su sexta victoria de forma consecutiva, todo después de caer frente el Orlando City durante el pasado mes de mayo.

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