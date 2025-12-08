Atentado en Colombia hiere al gimnasta Jossimar Calvo y a su esposa

La violencia ha vuelto a golpear al deporte. La noche del pasado sábado un atentado contra torres de energía en la ciudad de Cúcuta, Colombia, hirió al gimnasta Jossimar Calvo y a su esposa.

Gina Zambrano y Calvo resultaron heridos en un atentado con explosivos en Cúcuta, pero ambos están fuera de peligro. El ataque ocurrió en el Anillo Vial Oriental, en medio de una serie de explosiones atribuidas al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El campeón panamericano y su esposa fueron alcanzados por la onda explosiva mientras se desplazaban en su vehículo. En redes sociales se hizo viral el video del auto de color rojo con afectaciones visibles tras la explosión.

#ATENCIÓN Los ocupantes de este vehículo se salvaron de morir tras quedar muy cerca del lugar donde se registraron dos fuertes explosiones en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta, en inmediaciones del centro comercial Jardín Plaza. Todo este sector de la ciudad sigue sin luz. pic.twitter.com/qCGXbwciCs — Manolesco (@jhonjacome) December 7, 2025

Calvo y su esposa fueron llevados rápidamente a un centro de salud para recibir atención médica. Las lesiones sufridas no pusieron en riesgo su vida.

Este lunes, el gimnasta acudió a sus redes sociales para agradecer el apoyo recibir y confirmar el buen estado de salud tras el incidente.

“Quiero dar primeramente las gracias a Dios, a todas las personas y a los medios de comunicación que se han tomado el tiempo de escribirnos para saber cómo estamos. Mi pareja y yo vivimos un momento muy fuerte, pero gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien”, redactó en Instagram junto a una foto del vehículo.

“Afortunadamente, todo quedó en daños materiales, y eso es una enorme bendición. Dios nos protegió, nos cubrió y nos guardó en medio de una situación que pudo haber sido peor. Gracias de corazón por sus mensajes, por sus bendiciones y por tenernos presentes en sus oraciones. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre”, concluyó.

Colombia atraviesa una ola de violencia considerable. Ese mismo fin de semana se registraron tres ataques con explosivos en la ciudad, uno de ellos contra una patrulla policial que dejó dos agentes muertos.

Las autoridades atribuyen los hechos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como retaliación por operativos recientes contra esa organización.

¿Quién es Jossimar Calvo?

Jossimar Orlando Calvo Moreno es considerado el gimnasta más exitoso en la historia de Colombia. Nació en Cúcuta y comenzó a entrenar gimnasia a partir de los siete años.

Su primera gran aparición fue en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde con apenas 17 años ganó una medalla de oro y una de plata. En 2014, consiguió el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, en los Juegos Suramericanos de Chile y en la Copa del Mundo de Incheon (Corea del Sur).

En los Juegos Panamericanos Toronto 2015 ganó tres medallas de oro, una de plata y una de bronce, convirtiéndose en el colombiano más laureado en una sola edición de este torneo.

Calvo representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde alcanzó la final en barras paralelas y se ubicó entre los mejores del mundo. Aunque no logró medalla olímpica, su presencia fue histórica para la gimnasia colombiana.



Sigue leyendo:

· Jugador colombiano se desplomó en partido de Champions League tras recibir balonazo

· El DT de Colombia resalta el “factor anfitrión” como la enorme ventaja de México para el Mundial de 2026

· Jugadores de Colombia y Francia protagonizan brutal pelea en el Mundial Sub-17 [Video]