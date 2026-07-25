Monja detenida por ICE cuando iba a misa rompe el silencio y pide proteger a los migrantes

Leticia Ugboaja, la religiosa nigeriana que fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando caminaba hacia una misa en Texas, habló por primera vez sobre lo ocurrido y lanzó un llamado para que los migrantes tengan la oportunidad de ser escuchados antes de ser arrestados.

Durante una conferencia de prensa en la iglesia Our Lady of Sorrows, en McAllen, Texas, la monja aseguró que decidió hacer pública su experiencia porque muchas personas viven situaciones similares pese a cumplir con las condiciones impuestas por las autoridades migratorias.

“Hay muchas otras personas en esta misma situación, personas a quienes nuestras leyes les han otorgado algún tipo de protección, que han seguido todas las reglas que se les han pedido y que, aun así, viven con incertidumbre”, afirmó.

Relata cómo fue detenida camino a la iglesia

Ugboaja recordó que el pasado 28 de junio caminaba hacia la misa dominical, vestida con su hábito y llevando únicamente un rosario y su teléfono celular, cuando fue interceptada por dos agentes armados de ICE.

“En ese momento no entendía lo que estaba pasando”, dijo al recordar los minutos en que fue puesta bajo custodia.

La religiosa contó que pidió permiso para continuar hasta la iglesia y participar en la eucaristía, pero los agentes se lo negaron.

“Para mí, como monja, no poder asistir a misa un domingo ni recibir la Sagrada Comunión fue algo muy, muy doloroso”, expresó.

Horas después fue liberada, luego de que la parroquia difundiera su caso en redes sociales y varios integrantes del Congreso de Estados Unidos solicitaran información e intervinieran a su favor.

Su abogado asegura que tiene protección migratoria

El abogado Carlos García explicó que, aunque un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo en 2019, también le concedió protección contra la expulsión al considerar que existía un alto riesgo de que fuera torturada si regresaba a Nigeria.

Añadió que la religiosa ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por las autoridades migratorias, cuenta con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y nunca dejó de presentarse cuando fue requerida.

Según García, durante la detención los agentes no le explicaron claramente por qué era arrestada. La única información que recibió fue que el gobierno planeaba trasladarla a un tercer país, una política migratoria que ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y que enfrenta impugnaciones en los tribunales.

Ugboaja tiene programada una nueva cita con ICE la próxima semana como parte de su proceso migratorio.

Además de religiosa, trabaja como enfermera en Texas

La Diócesis de Brownsville informó que Leticia Ugboaja pertenece a la congregación Hijas de María Madre de Misericordia y colabora como ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión en la iglesia Our Lady of Sorrows.

Además, ejerce como enfermera titulada en el South Texas Health System y anteriormente trabajó durante diez años como asistente certificada de enfermería en Edinburg.

Su caso genera debate sobre los operativos migratorios

La detención de la religiosa ocurrió en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, que han alcanzado incluso lugares considerados sensibles, como los templos religiosos.

El caso también reavivó el debate sobre los procedimientos de ICE contra personas que cuentan con algún tipo de protección migratoria. Hasta ahora, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni ICE han explicado públicamente las razones específicas por las que Ugboaja fue detenida.

Mientras espera la resolución de su caso, la religiosa insistió en que seguirá alzando la voz por quienes atraviesan procesos migratorios similares.

“Estoy agradecida por todo el apoyo que recibí, pero eso no significa que pueda quedarme callada sobre lo que me pasó o sobre lo que les sigue pasando a otras personas”, concluyó.

Sigue leyendo: