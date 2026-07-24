Lorenzo Salgado Araujo: Fiscalía de Harris confirma que sustancia hallada en camioneta no era droga

La investigación por la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía del Condado de Harris confirmara que la sustancia encontrada en la camioneta que conducía el día en que fue abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no era una droga ilícita.

El resultado del análisis echa abajo una de las sospechas que surgieron tras el operativo ocurrido el pasado 7 de julio en Houston, cuando agentes migratorios dispararon contra el trabajador de la construcción durante una persecución.

El FBI creyó que la sustancia podía ser metanfetamina

Tras el tiroteo, el FBI obtuvo una orden judicial para inspeccionar la camioneta de Salgado Araujo. En la declaración presentada ante el juez, los investigadores señalaron que habían localizado varias bolsas con una sustancia blanca y cristalina cuya apariencia y empaque eran compatibles con la metanfetamina.

Sin embargo, las pruebas de laboratorio descartaron que se tratara de narcóticos.

Un portavoz de la Fiscalía del Condado de Harris confirmó que la sustancia dio negativo a drogas ilícitas, aunque no precisó oficialmente cuál era su composición.

La familia siempre sostuvo que era sal para hidratarse

Desde que se conoció el hallazgo, la familia del migrante rechazó cualquier vínculo con drogas.

Su abogada explicó que las bolsas contenían sal granulada que Lorenzo Salgado y sus compañeros de trabajo mezclaban con agua y limón para preparar una bebida con electrolitos y mantenerse hidratados durante las largas jornadas de construcción bajo las altas temperaturas de Texas.

Aunque la Fiscalía no confirmó que el contenido fuera sal, el análisis respaldó la versión de la familia al descartar por completo la presencia de sustancias ilícitas.

La muerte de Lorenzo Salgado sigue rodeada de controversia

Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió el 7 de julio cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaba rumbo a su trabajo en Houston.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el conductor golpeó vehículos oficiales y después intentó atropellar a un agente, quien respondió con disparos en defensa propia. El operativo fue realizado por agentes que no portaban cámaras corporales.

Esa versión ha sido rechazada por los tres hombres que viajaban con Salgado Araujo y que fueron detenidos por autoridades migratorias. Los testigos aseguran que el mexicano nunca representó una amenaza para los agentes y contradicen el relato oficial sobre lo ocurrido.

Hijos de Lorenzo Salgado exigen respuestas al Congreso de Estados Unidos

Mientras la investigación continúa, la familia intensificó su exigencia de justicia.

Dos de los hijos de Salgado Araujo comparecieron esta semana ante miembros del Congreso en Houston durante una audiencia pública realizada en Houston para pedir una investigación independiente y transparente sobre la actuación de ICE.

Durante su intervención, Ronaldo Salgado cuestionó la falta de respuestas oficiales y pidió que el caso no quede impune.

“¿Cuántos más de nuestros padres tienen que morir, cuántos niños más tienen que esperar respuestas y cuántas familias más tienen que pasar por esto?”, expresó ante los legisladores.

La familia también ha solicitado que las autoridades federales entreguen todas las pruebas del caso y que los tres testigos detenidos por inmigración puedan declarar libremente sobre lo ocurrido el día del operativo.

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