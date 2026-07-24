Vigilia en Central Park por migrantes muertos en operativos de ICE: líderes religiosos exigen justicia

La ciudad de Nueva York será escenario este viernes 24 de julio de una vigilia interreligiosa que reunirá a líderes de distintas confesiones, organizaciones de derechos de los inmigrantes y miembros de la comunidad para exigir justicia por los migrantes que han muerto durante operativos de ICE.

El encuentro forma parte de una movilización nacional denominada Disappeared in America, que se llevará a cabo de manera simultánea en más de 135 comunidades de Estados Unidos.

La ceremonia está programada para las 4:00 p.m. (ET) en Summit Rock, uno de los puntos más altos de Central Park. Los organizadores anunciaron que el evento incluirá oraciones, momentos de reflexión y mensajes públicos para pedir transparencia en las actuaciones de ICE, investigaciones independientes sobre las muertes recientes y el fin de las operaciones migratorias en comunidades de todo el país.

Una vigilia en memoria de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastian Guerrero

La actividad lleva por nombre “Justice for Lorenzo. Justice for Johan. Justice for All. ICE Out” y busca honrar la memoria de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastian Guerrero, además de otras personas que, según los organizadores, han perdido la vida durante acciones de agentes migratorios.

De acuerdo con la información difundida por los convocantes, Lorenzo Salgado Araujo murió el pasado 7 de julio en Houston, Texas, luego de que un agente de ICE le disparara cuando conducía una camioneta de trabajo junto con integrantes de su cuadrilla.

La muerte de Lorenzo Salgado a manos de agentes de ICE continúa bajo investigación pra esclarecer el hecho. (Foto: Karen Warren/AP)

Días después, el 13 de julio, Johan Sebastian Guerrero, de 26 años, falleció en Biddeford, Maine, también tras recibir disparos de agentes de ICE. Los organizadores señalaron que el incidente ocurrió en presencia de su esposa y de su hijo.

Las organizaciones participantes consideran que ambos casos reflejan la necesidad de revisar los protocolos de actuación de las autoridades migratorias y reclaman que las investigaciones se desarrollen de forma independiente y con total transparencia.

Organizaciones religiosas y comunitarias participarán en el acto

Entre las organizaciones convocantes se encuentran HIAS, Bend the Arc: Jewish Action, The Workers Circle, Interfaith Center of New York, T’ruah, New York Jewish Agenda y otros grupos pertenecientes a la comunidad multirreligiosa de la ciudad.

Los organizadores informaron que representantes de distintas tradiciones religiosas dirigirán las oraciones y reflexiones durante la ceremonia. También se espera la asistencia de defensores de los derechos de los inmigrantes, familias, voluntarios y residentes interesados en expresar solidaridad con las víctimas y sus seres queridos.

Según la convocatoria, el objetivo es enviar un mensaje conjunto para exigir responsabilidad institucional y promover políticas migratorias que prioricen la protección de la vida y los derechos humanos.

Parte de una movilización nacional

La vigilia de Nueva York forma parte de una jornada nacional impulsada por la campaña Disappeared in America, que prevé acciones en más de 135 comunidades de EE.UU. entre el viernes 24 y el sábado 25 de julio.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones como Public Citizen, National Day Laborer Organizing Network (NDLON), The Workers Circle, Detention Watch Network y la League of United Latin American Citizens (LULAC).

Los organizadores señalaron que todas las actividades programadas dentro de esta campaña están comprometidas con la acción no violenta y buscan visibilizar el impacto que las políticas de control migratorio tienen sobre familias y comunidades en distintas regiones del país.

Durante la vigilia en Central Park se prevé observar pancartas con mensajes de justicia y consignas como “ICE OUT”, además de ceremonias religiosas dirigidas por líderes de diversas confesiones.

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