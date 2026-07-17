Paris Jackson exige que el patrimonio de su padre, Michael Jackson, devuelva casi $3 millones de dólares

Paris Jackson, hija de la fallecida estrella pop Michael Jackson, exige que los administradores del patrimonio de su difunto padre devuelvan casi $3 millones de dólares a su familia.

La cantante solicitó que los fondos sean devueltos para el sustento de su familia. Paris Jackson pidió al albacea del patrimonio de su padre, John Branca, que le devolviera los $1,1 millones de dólares que ella gastó en honorarios legales durante su disputa legal. Además, pidió que reembolse los $2,85 millones de dólares que gastó en donaciones no autorizadas.

En documentos judiciales, se refirió al litigio excesivo del caso que llevó a cabo el albacea del patrimonio.

“El Sr. Branca optó por litigar excesivamente este asunto, a pesar de contar con los recursos prácticamente ilimitados de la herencia, incluyendo la contratación y el pago a los beneficiarios, quienes se encuentran en una situación de gran conflicto de intereses, para que defiendan su derecho a dichas cantidades. Es lamentable que el Sr. Branca luchara con tanta vehemencia para negar lo evidente y retrasar lo inevitable, sin aportar ningún beneficio correspondiente a la herencia ni a sus beneficiarios, incrementando así el monto de los honorarios razonables y compensables de Paris”, argumentó la hija del “Rey del Pop”.

“La oposición ignora las realidades antes mencionadas y, en cambio, está plagada de ataques irrelevantes, como la sugerencia de que el albacea es responsable de que el patrimonio de Michael Jackson aún no se haya cerrado”, argumentaron los abogados del patrimonio en documentos judiciales.

Paris Jackson ha librado una batalla legal contra los albaceas del patrimonio de Michael Jackson por presunta mala gestión y falta de transparencia financiera. Jackson cuestionó el pago de bonificaciones no autorizadas ni consultadas por $625.000 a abogados externos. Un juez falló a favor de Jackson en 2018 y ordenó la devolución del dinero al patrimonio de Michael Jackson.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años. El artista tuvo tres hijos, Paris y Prince con Debbie Rowe y a Bigi mediante gestación subrogada.

John Branca fue el abogado de confianza y mánager del Rey del Pop, además de ser el albacea de su patrimonio. Branca fue el productor ejecutivo de la película biográfica “Michael”, estrenada en abril de 2026, sobre los primeros años de vida y carrera de Michael Jackson. Antes de su estreno, Paris Jackson expresó su desacuerdo con la manera en la que se presentó la historia de su padre y señaló que hubo una “narrativa controlada” en la película.

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