Plan de aranceles de Trump de hasta 200% a medicamentos genéricos tendría impacto importante en Puerto Rico

NUEVA YORK – La propuesta del presidente Donald Trump para imponer aranceles escalonados de hasta 200% a medicamentos genéricos podría tener un impacto “importante” en Puerto Rico, estima un nuevo informe de Estudios Técnicos Inc.

El análisis de la firma económica advierte que las medidas dirigidas a trasladar la producción farmacéutica a EE.UU. tienen implicaciones en el territorio debido a que representan una parte sustancial del mercado de medicamentos.

En la edición 43 de Al Punto, publicación periódica de Estudios Técnicos, Inc., se especifica que Puerto Rico importó, durante 2025, unos $3,254.1 millones en preparaciones farmacéuticas, medicamentos genéricos y productos bioequivalentes.

Según la información contenida en el reporte divulgado esta semana, las preparaciones farmacéuticas clasificadas bajo el código NAICS 325412 representaron el 45.6% de los $7,134.1 millones en productos farmacéuticos y medicinales importados por Puerto Rico en el referido año.

Al momento, Irlanda es el principal suplidor extranjero de la isla. Desde ese país, llegaron $3,409.8 millones en productos farmacéuticos, lo que equivale a cerca del 48% del total de las importaciones.

Además, representa el 68% de las importaciones totales de preparaciones farmacéuticas y bioequivalentes.

El estudio hace la salvedad de que los resultados de la implementación de la nueva política comercial no son obvias, entre otras cosas, porque en EE.UU. los medicamentos genéricos representan el 90% de las recetas despachadas, pero solo el 13% del gasto farmacéutico total de las personas.

“En segundo lugar, a diferencia de los medicamentos innovadores, que están protegidos por patentes y márgenes de ganancias elevados, los fabricantes de genéricos compiten por precio, y con márgenes reducidos. En tercer lugar, trasladar una planta a EE.UU. requiere inversiones multimillonarias, y un proceso que puede tardar años, unido a costos laborales y regulatorios por encima de los países en donde se fabrican, por ejemplo, India, que es el proveedor principal de medicamentos genéricos a EE.UU.”, expone el análisis.

Otro punto a considerar, según la evaluación, es que cerca de la mitad de las plantas extranjeras dedicadas a esta producción ya se encuentran en EE.UU.

Una quinta razón que puede incidir en la implementación de la medida son las elecciones generales de 2028 en EE.UU. y un potencial cambio de Administración con un enfoque diferente.

“Por otra parte, el período de dos años daría espacio para negociaciones de las farmacéuticas con el gobierno federal”, agrega el escrito.

El martes, el republicano anunció que, por los medicamentos genéricos importados a EE.UU., se pagará un gravamen de 100% a partir de agosto de 2028, cifra que aumentará a 200% al año siguiente.

Para el resto de los medicamentos importados patentizados y sus ingredientes, las tarifas permanecerán sin cambio o en 100%, según se determinó el 2 de abril pasado.

El fin del plan de Trump es motivar a los fabricantes a trasladar su producción a EE.UU.

“A partir del 1 de agosto de 2026, todos los medicamentos genéricos que se importen a los EE.UU. seguirán sujetos a un ARANCEL DEL CERO POR CIENTO durante un periodo de dos años; transcurrido este plazo, el arancel aumentará al 100 % durante un año y al 200 % posteriormente”, compartió Trump por Truth Social.

Las compañías que no aprovechen el periodo de gracia para mover su producción sufrirán la penalización, alertó el mandatario.

“Esta medida se adopta con el fin de repatriar la producción de medicamentos genéricos a EE.UU., imponiendo una penalización a aquellas empresas que decidan no construir plantas e instalaciones dentro del plazo establecido. El objetivo de esta política es proteger a la población de los EE.UU. La política relativa a los medicamentos patentados, de marca o innovadores —que ha resultado tan exitosa— se mantendrá sin cambios. Se están construyendo instalaciones farmacéuticas por todo EE.UU. a un ritmo sin precedentes”, alegó.

Aunque economistas han anticipado que la política arancelaria afectaría considerablemente a los consumidores en la isla debido a la alta dependencia de las importaciones, al igual que en territorio continental, los especialistas no han podido medir el impacto real al bolsillo.

La Administración de la gobernadora Jenniffer González ha apostado a que las imposiciones arancelarias podrían conducir a que más empresas se relocalicen en el archipiélago. El Gobierno busca que Puerto Rico aumente su presencia en el mercado estadounidense a través de estrategias de “reshoring”, bajo la idea de que lo que se produce en la isla es también “hecho en EE.UU.” como resultado de la relación territorial.

Un informe divulgado en junio pasado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico arrojó que el pago de aranceles en la isla por importaciones aumentó en un 288.66% entre el 2024 y 2025. En 2024, la cantidad total de aranceles fue $236,641,688, mientras que, en 2025, incrementó a $919,734,046.

“Efectivo desde abril de 2025, se observaron incrementos en las tasas arancelarias, lo cual se alinea con las políticas arancelarias aplicadas en ese mismo mes. Durante la segunda mitad del año, se registraron aumentos considerables, siendo noviembre el mes con la tasa arancelaria efectiva más alta (7.61%) durante el 2025”, detalla el estudio.

La saga por los aranceles es noticia continuamente debido a las constantes amenazas y los cambios de Trump en esa dirección. Por ejemplo, el presidente estadounidense amenazó el viernes con imponer nuevas tarifas a la Unión Europea (UE), luego de que Bruselas notificara de multas contra Google por infringir la Ley de Mercados Digitales.

“La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente antiética, sobre la que les he advertido repetidamente”, compartió Trump también por Truth Social.

El republicano añadió que el Gobierno abrirá una investigación bajo la llamada Sección 301 por “robar” a las empresas estadounidenses y, por ende, al contribuyente.

‘También esta semana, Trump informó de nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12.5 % a las importaciones procedentes de 60 países, bajo el argumento de “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”, reportó la agencia Efe.

La medida se dio en anticipo a la expiración del arancel global temporal del 10% impuesto por la Casa Blanca.

Ese arancel sobre el que se informó en febrero fue en respuesta a la decisión ese mismo mes del Tribunal Supremo que declaró ilegales la mayoría de los aranceles de la Administración Trump.

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