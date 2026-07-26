Bernie Sanders dice que no se arrepiente de haber respaldado a Graham Platner

El senador independiente Bernie Sanders, de Vermont, defendió este domingo haber respaldado al excandidato demócrata al Senado por Maine Graham Platner, pese a que este abandonó la contienda después de que una expareja lo acusara de agresión sexual.

Durante una entrevista con Margaret Brennan en el programa “Face the Nation” de CBS News, Sanders aseguró que no se arrepiente de haber apoyado inicialmente a Platner y explicó que, una vez conocidas las acusaciones, le pidió personalmente que retirara su candidatura.

“No, no lo creo”, respondió Sanders cuando Brennan le preguntó si lamentaba su respaldo al ex candidato.

“Cuando supimos de las graves acusaciones en su contra, quise llamarlo por teléfono, quise hablar con él. Y lo hice. Le pedí, al igual que prácticamente todos sus seguidores, que se retirara de la contienda, y así lo hizo”, afirmó.

Platner abandonó la carrera al Senado a comienzos de este mes, después de que Politico publicara las acusaciones de su expareja Jenny Racicot, quien afirmó que el político la agredió sexualmente en 2021.

El excandidato negó las acusaciones. Antes de anunciar su retirada, dijo que su campaña se tomaría “un tiempo para reflexionar sobre el mejor camino a seguir” en una contienda que se había vuelto cada vez más complicada.

Brennan también cuestionó a Sanders sobre el proceso de selección de los candidatos que respalda y le preguntó si las personas a las que apoya en las elecciones de mitad de mandato son sometidas a investigaciones exhaustivas.

El senador respondió que no sabía “quiénes deben ser investigados exhaustivamente”, pero defendió el perfil político de los candidatos progresistas que cuentan con su apoyo.

“Lo único que sé es que los candidatos a los que apoyamos defienden a la clase trabajadora de este país”, dijo Sanders. “Creo que los candidatos que yo y otros progresistas apoyamos están generando un enorme entusiasmo y motivación popular”.

Defiende a sus candidatos

El senador sostuvo que el descontento con las estructuras tradicionales no se limita a un solo partido.

“La gente está harta del establishment demócrata y del establishment republicano”, afirmó.

El respaldo de Sanders a Platner había generado críticas entre algunos demócratas debido a las controversias que rodearon al candidato durante su campaña. Entre ellas estuvieron antiguos comentarios publicados en Reddit, que Platner atribuyó a traumas no resueltos relacionados con su servicio militar en el extranjero.

También fue cuestionado después de reconocer que se había cubierto un tatuaje en el pecho porque consideraba que se parecía a un símbolo nazi.

Además, se conocieron mensajes de contenido sexual que Platner envió a otras mujeres durante su matrimonio. El político aseguró que él y su esposa abordaron el asunto al comienzo de su relación y que los mensajes cesaron poco después.

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