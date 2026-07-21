Troy Jackson toma la delantera para liderar a los demócratas en Maine tras la salida de Graham Platner

Troy Jackson, un leñador, además de un legislador veterano y expresidente del Senado de Maine, aspira a ser el candidato demócrata al Senado de EE.UU. por el estado de Maine. Su ascenso se produce luego de que el candidato anterior, Graham Platner, terminara con su campaña a inicios de julio luego de las acusaciones de agresión sexual por parte de su expareja.

La retirada de Platner desató una agitada contienda dentro del Partido Demócrata de Maine. Varios aspirantes presentaron su candidatura para ser considerados en la convención especial del 25 de julio, a la que acudirán 601 delegados encargados de elegir al nuevo candidato.

No obstante, el fin de semana, los principales rivales de Jackson se retiraron uno tras otro, dejándole el camino libre. Jackson, quien perdió las primarias demócratas para gobernador a inicios de año, es ahora el favorito.

Entre quienes abandonaron sus candidaturas estaba Jordan Wood, un exasesor del Congreso que se presentó sin éxito a las primarias demócratas del segundo distrito de Maine. Otros dos candidatos que también fueron vencidos en las primarias para gobernador de este año —el exdirector de los CDC de Maine, Nirav Shah, y la actual secretaria de Estado, Shenna Bellows— también cerraron sus campañas. El fundador de Maie Beer Company, Dan Kleban, quien se presentó brevemente en las primarias para el Senado contra Platner antes de retirarse hace meses, también dijo que no seguiría en la contienda.

Wood, Shah y Kleban han apoyado a Jackson, haciendo énfasis en lo que está en juego al quitarle el escaño que ha ocupado por casi 30 años la republicana Susan Collins, la única senadora republicana que se presenta en un estado que Kamala Harris ganó en 2024.

“Esta lucha es más importante que cualquier persona”, expresó Wood en un video publicado en redes sociales. “Hay demasiado en juego para nuestro país, nuestra democracia; nuestro estado depende de nosotros”.

Maine es importante para el esfuerzo de los demócratas por conseguir los cuatro escaños necesarios para recuperar el control del Senado en las elecciones de noviembre.

El fin de semana, los 16 condados eligieron a 500 delegados que votarán en Bangor el sábado, mientras que los 101 delegados restantes provienen del comité central del partido en el ámbito estatal.

El ahora favorito progresista, Jackson, hizo campaña junto a Plantner y recibió su apoyo en su candidatura a gobernador, donde quedó en el tercer lugar, lo que causó preocupación de que Jackson pudiese ser perjudicado en el vertiginoso proceso para sustituir al excandidato caído en desgracia.

Asimismo, persisten dudas sobre el estilo de oratoria de Jackson y si podrá igualar la presencia imponente que ayudó a Platner a construir una base de respaldo estatal para su plataforma populista, informó The Guardian.

Sin embargo, Jackson consolidó el apoyo de los principales sindicatos, múltiples demócratas estatales y grupos progresistas nacionales; además, parece haber asegurado un gran respaldo de los delegados recién elegidos. Aunque sus compromisos no son legalmente vinculantes, la mayoría de los 601 delegados se comprometieron a votar por él, de acuerdo con su campaña.

“Esos delegados no nos fueron regalados. Nos los ganamos porque cientos y cientos de personas organizaron a sus vecinos, hicieron las llamadas y mantuvieron las conversaciones”, indicó Jackson en Sanford.

En este sentido, el favorito declaró a Político que era “increíble” ver a la gente “realmente preocupada por asegurar que este impulso, este movimiento, continúe” mientras se hacía evidente que se convertiría en el candidato virtual. Su campaña anunció que enfocaría “todo su esfuerzo” en derrotar a Collins luego del aumento de respaldo de los delegados durante el fin de semana.

Troy Jackson just effectively locked up the Democratic nomination in Maine's crucial Senate race, replacing Graham Platner.



Our @aaronpellish caught his immediate reaction ? pic.twitter.com/IGHu70TjrA — POLITICO (@politico) July 19, 2026

Los demócratas estatales tienen hasta el 27 de julio para elegir formalmente a la persona que sustituirá a Platner en la papeleta de las elecciones generales.

Jackson, de 58 años, fue elegido por primera vez a la legislatura en 2002 y se convirtió en presidente del senado de Maine en 2018. Abandonó el cargo en 2024 debido a la limitación de mandatos.

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