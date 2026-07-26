Capturan a presunto cómplice del atropello múltiple en evento del orgullo LGBT en Alemania

Autoridades alemanas detuvieron a un ciudadano iraní por su presunta implicación en el atropello registrado el pasado sábado durante la celebración del Día del Orgullo LGBT en Berlín, que dejó un saldo de una persona fallecida y 28 heridas. El sujeto fue aprehendido por ser el supuesto acompañante del principal sospechoso, identificado como Abdul B., quien conducía el vehículo y permanece prófugo.

De acuerdo con la edición digital de la revista Focus, el ciudadano iraní fue capturado el mismo sábado, y precisó que en el momento de los hechos, estaba en el asiento del copiloto del vehículo. Agregó que al parecer, el sujeto se encuentra en un centro de detención provisional.

Asimismo, la cadena regional RBB confirmó la captura de un individuo de nacionalidad iraní, e indicó que la policía sostiene la hipótesis de que este hombre ocupaba el automóvil al momento del arrollamiento que afectó a las 29 víctimas.

Una persona visita el memorial en recuerdo de las víctimas, cerca del lugar donde un automóvil embistió a una multitud durante la marcha del Orgullo en Berlín. (Foto: Markus Schreiber/ AP)

Búsqueda del conductor e investigaciones sobre el ataque

El conductor del automóvil, Abdul B., continúa siendo objeto de una intensa búsqueda por parte de los cuerpos de seguridad. Medios alemanes como Der Spiegel y Bild señalaron que el sospechoso es afín al grupo yihadista Estado Islámico (EI). Las fuerzas policiales lo tienen clasificado como una persona que “pertenece al entorno islamista”.

Durante el suceso, además de ser arrolladas por el coche, varias de las víctimas sufrieron heridas con armas blancas. Debido a la naturaleza de las agresiones, los investigadores mantienen abierta la línea de investigación para determinar si hubo más implicados en la planificación o ejecución del ataque, informó EFE.

Entretanto, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, quien agregó que al sospechoso se le busca actualmente, en las fronteras, aeropuertos y estaciones de tren del país germánico.

Dobrindt apuntó que el sospechoso es un ciudadano alemán de origen libanés nacido en 2005, que además de atropellar a las personas del parque, también atacó con un arma blanca a otras más que se encontraban en el lugar.

Sigue leyendo:

– Helicóptero que se estrelló en Nueva York matando a familia hispana y piloto chocó con unas aves, según NTSB

– Hispana borracha causó choque que mató a un policía y su novia, dejando 3 huérfanos: acusación en Connecticut

– Nueva York amplía clases gratuitas de natación para niños: así funciona el programa NY SWIMS