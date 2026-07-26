Conoce dos rutas por carretera para recorrer Arizona sin gastar de más

Recorrer Arizona por carretera permite disfrutar de unas vacaciones a un costo razonable. De acuerdo con diferentes itinerarios que promueve Visit Arizona, es posible organizar viajes de 3 o 5 días con hospedajes desde $70 a $100 por noche, en los que puedes recorrer parques, pueblos históricos y otras atracciones gratuitas o de bajo costo, para quienes buscan unas vacaciones memorables con un presupuesto bajo.

A diferencia de los paquetes turísticos tradicionales, estos recorridos permiten decidir el ritmo del viaje, elegir dónde detenerse y controlar el gasto en hospedaje, comida y actividades. Esa flexibilidad puede traducirse en un ahorro importante para las familias que prefieren explorar un destino por su cuenta.

La ruta de 3 días que sale desde Phoenix

El primer itinerario parte de Phoenix hacia Wickenburg y Salome, en el noroeste del estado, antes de descender hacia Yuma y Gila Bend. En el camino, los viajeros pueden visitar museos del Viejo Oeste, recorrer minas abandonadas y sitios con petroglifos, la mayoría con costo de entrada mínimo o gratuito.

El primer día cubre casi 119 millas entre Phoenix, Wickenburg y Salome, con parada en la Reserva del Río Hassayampa y el pueblo fantasma de Vulture City, antes de pasar la noche en Salome. El segundo día consta de 235 millas hasta Yuma y Gila Bend, pasando por Quartzsite, donde se encuentra un museo con una estación de adobe de 1866 y el Parque Histórico de la Prisión Estatal de Yuma.

El tercer día recorre 107 millas de regreso a Phoenix, con visita en el pueblo fantasma de Agua Caliente y el sitio de petroglifos Painted Rock, antes de cerrar con una caminata en el Monumento Nacional del Desierto de Sonora. Este recorrido de fin de semana permite conocer cuatro regiones distintas de Arizona con un gasto de dos noches de hospedaje.

El recorrido de 5 días para quienes buscan más historia y naturaleza

Para quienes disponen de una semana completa, la segunda ruta se extiende hacia el este de Phoenix, pasando por las Superstition Mountains y Globe, antes de bajar hacia las aguas termales de Safford y la región vinícola de Willcox y Sonoita.

El recorrido continúa hacia el norte hasta Tucson y regresa a Phoenix por una carretera secundaria poco transitada.

El primer día cubre 164 millas con paradas en el Parque Estatal Lost Dutchman, el Boyce Thompson Arboretum (el jardín botánico más grande y antiguo de Arizona) y el sitio arqueológico Besh-Ba-Gowah en Globe-Miami. Se trata de un recorrido que combina naturaleza y cultura, y que ofrece más variedad que un solo destino turístico tradicional.

El segundo día, de apenas 46 millas, incluye una parada en Roper Lake State Park, con senderos de 5 millas y aguas termales para relajarse antes de continuar hacia el Observatorio Internacional del Monte Graham, donde se encuentra el Gran Telescopio Binocular, el más grande del mundo. Esto permite dedicar más tiempo a cada atracción sin apresurar el itinerario.

Lo que realmente cambia si visitas Tucson en tu ruta

El recorrido conecta con Tucson, conocida también como ‘Old Pueblo’, antes del quinto día, que contempla el regreso a Phoenix por las autopistas 77 y 79, identificadas como la ‘vía secundaria’. Esta última jornada cubre 167 millas e incluye el Parque de Vida Silvestre Bearizona, donde los visitantes conducen su propio vehículo entre osos negros, bisontes y lobos sin necesidad de contratar un safari privado.

La ruta también cruza por las Cavernas del Gran Cañón, las cavernas secas más grandes de Estados Unidos, con recorridos de entre 25 minutos y tres horas. Para familias con niños, combinar estas paradas gratuitas o de bajo costo con una sola noche adicional de hospedaje puede representar un ahorro considerable frente a un paquete turístico tradicional.

Opciones de hospedaje accesibles en cada parada

The Westward Motel en Salome, con tarifas económicas para el primer día de ruta

Best Western Space Age Lodge en Gila Bend, con temática retro y restaurante de mediados de siglo

Cottage Bed and Breakfast en Safford, ideal para quienes prefieren hospedaje tipo posada

Varias opciones en Tucson, incluyendo The Downtown Clifton, Hotel McCoy y The Tuxon, con precios variados según ubicación

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre las rutas por carretera para visitar Arizona

¿Cuánto tiempo necesito para hacer la ruta más corta?

La ruta de 3 días cubre aproximadamente 460 millas entre Phoenix, Wickenburg, Salome, Yuma y Gila Bend.

¿La ruta de 5 días requiere reservaciones anticipadas?

El itinerario está diseñado con flexibilidad, aunque se recomienda reservar hospedaje con anticipación en temporada alta, especialmente en Tucson.

¿Qué atracciones son gratuitas o de bajo costo?

Sitios como el Painted Rock Petroglyph Site, el Monumento Nacional del Desierto de Sonora y varios senderos estatales no requieren costo de entrada elevado.

¿Es necesario un vehículo especial para estas rutas?

No, ambos recorridos están diseñados para vehículos convencionales por carreteras pavimentadas, aunque algunos desvíos a sitios históricos pueden requerir mayor precaución.

¿Qué ruta conviene más para familias con niños?

La ruta de 5 días ofrece más variedad de actividades interactivas, como Bearizona y Big Toy Playground, ideales para mantener entretenidos a los niños.

Conclusión

A medida que los paquetes turísticos tradicionales continúan al alza, este tipo de rutas por Arizona podrían convertirse en una opción atractiva para familias hispanas que buscan maximizar su presupuesto para vacaciones sin renunciar a experiencias culturales y naturales significativas.

Planear con anticipación el hospedaje y las paradas de comida es la mejor forma de evitar gastos imprevistos durante el trayecto.

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