Un viaje familiar cuesta $400 más este verano entre gasolina, vuelos y otros gastos de viaje

Salir de vacaciones este verano será más caro para millones de familias en Estados Unidos.

Un viaje familiar a un destino similar puede costar más de $400 dólares adicionales frente al año pasado debido al aumento en los precios de la gasolina, los boletos de avión, el hospedaje y otros gastos relacionados, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El informe, publicado el 20 de mayo de 2026, muestra que la gasolina ha aumentado 28.4% en comparación con el año anterior, mientras que las tarifas aéreas subieron más de 20%. También se suma un incremento de 4.3% en el hospedaje y de 3.6% en alimentos consumidos fuera de casa. Con estos incrementos, muchas familias se han visto obligadas a replantear su presupuesto, reducir la duración del viaje o buscar destinos más económicos.

¿Por qué la gasolina golpea más fuerte este año?

El promedio nacional de gasolina alcanzó un máximo de $4.56 dólares por galón el fin de semana de Memorial Day, frente a $3.18 dólares en el mismo periodo de 2025, según AAA. Ese salto está directamente vinculado al conflicto en Irán, que redujo el suministro global de petróleo desde inicios de año.

Aunque el precio ha comenzado a bajar después de ese pico, cerrando a mediados de julio en alrededor de $3.90 dólares por galón, existe una brecha de hasta $2.40 dólares entre estados. Nuevo México, por ejemplo, registró un incremento anual de 34%, mientras que Indiana es el único estado donde la gasolina bajó de precio.

Como efecto de este incremento, el Instituto de Tributación y Política Económica calculó que los estadounidenses gastarían miles de millones de dólares adicionales solo durante el fin de semana de Memorial Day para comprar combustible para viajar.

El boleto de avión también se encareció de manera sostenida

Los vuelos domésticos cuestan 18% más este verano que el anterior, mientras que los internacionales subieron 7.5%, de acuerdo con un reporte de NBC News. La quiebra de Spirit Airlines redujo la competencia en el mercado, lo que, según analistas, podría empujar las tarifas todavía más.

“El costo de los vuelos domésticos en efectivo aumentó aproximadamente 15% entre el 1 de junio y el 20 de septiembre, mientras que las tarifas pagadas con puntos subieron 18%”, detalla un análisis de precios de viajes de verano presentado por Detroit News. Las fechas más económicas para volar este año se concentran a mediados y finales de agosto, mientras que el pico de precios se mantiene entre finales de junio y julio.

David Sinsky, analista senior del Bank of America Institute, explicó que la caída en gastos de viaje no significa que la gente esté dejando de viajar por completo. “Se trata más de una reorganización de la demanda que de una disminución de la demanda”, sostuvo el experto sobre el comportamiento actual de los consumidores.

Las familias ya están recortando gastos de vacaciones

Este contexto económico está cambiando hábitos de viaje en todo el país. Casi la mitad de los estadounidenses, un 45%, canceló o redujo sus planes de vacaciones este verano debido al alza en tarifas aéreas y gastos de combustible, según Al Jazeera.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac encontró que 48% de los votantes registrados en EE.UU. redujo su gasto en vacaciones, 54% recortó comidas fuera de casa y 36% limitó la distancia que conduce.

Los analistas describen esta tendencia como un patrón “en forma de K”: los hogares de mayores ingresos siguen gastando con normalidad, mientras que las familias de menores recursos cancelan viajes por completo.

¿Qué puede hacer una familia para viajar sin gastar de más?

A pesar de las complicadas circunstancias económicas actuales, existen ajustes concretos que pueden ayudar a ahorrar en un viaje familiar este verano:

Elige fechas fuera de temporada alta : las tarifas aéreas más bajas se concentran a mediados y finales de agosto, en lugar de junio o julio

: las tarifas aéreas más bajas se concentran a mediados y finales de agosto, en lugar de junio o julio Compara precios de gasolina por estado antes de salir : la diferencia de hasta $2.40 dólares por galón entre estados puede representar decenas de dólares en un viaje largo por carretera

: la diferencia de hasta $2.40 dólares por galón entre estados puede representar decenas de dólares en un viaje largo por carretera Considera vuelos entre martes y miércoles, cuando la demanda y las tarifas suelen ser más bajas, según recomienda Kyle Potter, gerente del sitio Thrifty Traveler.

Muchas familias también han optado por preparar sus propios alimentos durante el viaje o usar transporte público en lugar de manejar, una estrategia que la AAA identificó entre los patrones de ahorro más comunes de este verano.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el aumento en el costo de las vacaciones de verano

¿Cuánto ha subido el precio de la gasolina este verano de 2026?

El precio subió 28.4% en el último año, alcanzando un máximo de $4.56 dólares por galón antes de bajar a cerca de $3.90 dólares a mediados de julio.

¿Cuánto han subido los boletos de avión este año?

Los vuelos domésticos subieron 18% en tarifas pagadas en efectivo, y las internacionales aumentaron 7.5% frente al año pasado.

¿Qué estado tiene la gasolina más cara?

Existe una diferencia de hasta $2.40 dólares por galón entre el estado más barato y el más caro; Nuevo México tuvo el mayor incremento anual con 34%, mientras Indiana fue el único estado donde bajó el precio.

¿Cuántos estadounidenses están cancelando sus vacaciones?

Un 45% de los estadounidenses canceló o redujo sus planes de viaje este verano debido al alza en tarifas aéreas y gasolina.

¿Cuáles son las fechas más baratas para volar este verano?

Las tarifas más bajas se concentran a mediados y finales de agosto, mientras que los precios más altos se mantienen entre finales de junio y julio.

¿El hospedaje también subió de precio?

Sí, los costos de alojamiento aumentaron 4.3% y la comida fuera de casa subió 3.6% en el último año, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Conclusión

Con los precios del combustible todavía inestables por el conflicto en Irán y las aerolíneas ajustándose tras la quiebra de Spirit Airlines, es probable que el costo de viajar en Estados Unidos siga aumentando durante el resto del verano.

Para las familias de recursos limitados que aún planean salir de vacaciones, la diferencia entre pagar de más o encontrar un respiro dependerá de su disposición a mover fechas, comparar precios entre estados y aceptar que este año, viajar “como siempre” puede salir mucho más caro de lo esperado.

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