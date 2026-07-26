Cruz Azul se corona en el Campeón de Campeones ante Toluca y se cita con el Inter Miami de Messi

Cruz Azul se coronó la noche del pasado sábado en el Campeón de Campeones 2025-2026 tras derrotar 3-1 a su similar de Toluca en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

Los celestes coronaron una campaña histórica y, con el título en el bolsillo, aseguraron también su boleto a la Campeones Cup, donde los espera el Inter Miami de Messi, Suárez, Casemiro y compañía.

Cruz Azul impuso condiciones desde temprano. Paradela abrió la noche con un zurdazo desde fuera del área que sorprendió a Luis García y

Por su parte, Toluca respondió antes del descanso con un Alexis Vega que aprovechó una jugada preparada en tiro libre y emparejó el marcador gracias a un remate colocado.

En el complemento, Carlos Rodríguez culminó una pared con Paradela y devolvió la ventaja con un disparo cruzado. El dominio se reafirmó minutos después, luego de que Paradela cobrara un tiro libre con precisión quirúrgica y firmara su doblete pegado al poste.

Toluca intentó reaccionar, pero nunca encontró espacios para comprometer a la defensa capitalina. La única preocupación para Cruz Azul llegó al minuto 80, cuando Rodolfo Rotondi salió del campo por lesión.

El equipo dirigido por Joel Huiqui sostiene una racha impecable de ocho triunfos y dos empates desde que asumió el cargo. Este Campeón de Campeones se suma al Clausura 2026 y pone a Cruz Azul en el tercer escalón histórico del torneo, igualando a Tigres con cuatro coronas.

Toluca, campeón del Apertura, permanece con cinco títulos y comparte ese lugar con León y Atlas.



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