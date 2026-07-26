Departamento de Justicia retira citaciones a periodistas de The New York Times

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acordó retirar las citaciones judiciales emitidas contra periodistas de The New York Times y algunos de sus familiares, luego de que un juez federal cuestionó el procedimiento utilizado por los fiscales para obtener testimonios y registros relacionados con una investigación sobre filtraciones de información de seguridad nacional.

La decisión la tomó el jueves durante una audiencia ante el juez federal Arun Subramanian, en Manhattan, después de que el magistrado insistiera en que las citaciones a periodistas deberían ser una medida de último recurso y no el primer paso de una investigación, publicó NBC News.

Durante la audiencia, el fiscal Sean Buckley inicialmente se opuso a retirar las citaciones y pidió que fueran suspendidas temporalmente para conservar los registros en caso de que fueran necesarios posteriormente. Sin embargo, Subramanian señaló que el gobierno podía cancelar las solicitudes y regresar a la corte en el futuro si justificaba nuevas acciones.

“¿Acaso la ley no indica que las citaciones son el último paso? No el primero, sino el último paso”, cuestionó el juez, al destacar las “profundas implicaciones de la Primera Enmienda” relacionadas con la libertad de prensa.

Buckley reconoció además que el gobierno obtuvo por error registros telefónicos asociados con familiares de los periodistas, incluidos cónyuges y, en un caso, la madre de uno de los reporteros. Explicó que una base de datos pública vinculó de manera incorrecta esos números con una persona relacionada con la investigación.

“Eso fue un error. Fue una equivocación; no fue en beneficio de la investigación”, afirmó el fiscal.

Las citaciones habían sido emitidas semanas atrás por la administración del presidente Donald Trump, después de que The New York Times publicó artículos sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo avión presidencial Air Force One, una aeronave donada por Catar.

Los reportajes se difundieron luego de que Trump regresó de un viaje internacional utilizando el antiguo Air Force One, lo que generó preguntas sobre por qué no se había utilizado la nueva aeronave.

Los periodistas, citando fuentes anónimas, informaron que el Servicio Secreto recomendó que el presidente regresara en el avión anterior debido a la reanudación de hostilidades con Irán y a que el nuevo Air Force One todavía no cuenta con sistemas de defensa contra misiles.

El periódico indicó que algunas de las citaciones fueron entregadas por agentes federales que acudieron a los domicilios de los periodistas y que buscaban identificar a las personas que filtraron la información sobre las preocupaciones de seguridad.

David McGraw, vicepresidente sénior y subdirector legal de The New York Times, calificó la decisión del Departamento de Justicia como “una importante afirmación del compromiso de nuestro país con una prensa libre”.

“Nos complace que el gobierno finalmente haya reconocido que las citaciones violaban la ley, pero nunca debieron haberse emitido”, afirmó McGraw, quien agregó que el medio continuará informando “sin miedo ni favoritismos”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Justicia responsabilizó al juez Subramanian por la retirada de las citaciones y afirmó que el magistrado amenazó a los abogados del gobierno con sanciones si no las retiraban. También sostuvo que el gran jurado tiene derecho a escuchar testimonios de testigos relevantes en una investigación penal federal y aseguró que el proceso continúa.

Buckley señaló durante la audiencia que los periodistas no son el objetivo de la investigación, sino las personas que habrían filtrado la información, y afirmó que el gobierno podría ofrecer inmunidad a los reporteros para obligarlos a declarar.

El juez también advirtió que los errores e información incompleta presentados por el gobierno ante el tribunal podrían derivar en sanciones. Buckley respondió que las inconsistencias fueron involuntarias.

El abogado de The New York Times, David O’Neil, argumentó que mantener las citaciones suspendidas tendría un efecto similar a conservarlas vigentes y señaló que estas ya habían generado un “efecto intimidatorio” sobre los periodistas. “Hay cuestiones fundamentales de la Primera Enmienda. El expediente está lleno de mala fe”, afirmó durante la audiencia.

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