2 taxistas baleados en Nueva York en pocos días: racha de violencia

Dos conductor de taxi de servicio privado fueron baleados en el rostro y el cuello en Brooklyn (NYC) recientemente, y aunque ambos sobrevivieron de milagro, uno de ellos quedó paralizado, según el reporte médico.

El caso más reciente sucedió esta madrugada. No está claro el motivo del ataque, pero el chofer de 50 años de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) recibió un disparo en la cara tras verse involucrado en un choque menor, según la Policía de Nueva York.

La colisión leve ocurrió en North Portland Avenue, cerca de Auburn Place en Fort Greene alrededor de las 4:05 a.m. del viernes. Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente al hombre al hospital New York-Presbyterian Brooklyn Methodist, donde permanecía consciente, alerta y en condición estable, detalló Daily News.

La policía busca activamente al sospechoso, a quien se vio por última vez vistiendo una camiseta negra y pantalones cortos grises. “Ningún taxista debería temer ser ejecutado simplemente por recoger a un pasajero y ganarse la vida honradamente”, declaró Fernando Mateo, portavoz de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York (NYSFTD). “Ya basta. Nuestros conductores merecen trabajar con seguridad. Nuestras familias merecen tranquilidad. Y los responsables de estos tiroteos deben ser llevados ante la justicia”, agregó.

Previamente Danish Sarwar, joven inmigrante paquistaní, quedó parcialmente paralizado tras recibir un disparo en el cuello por parte de un pasajero durante un intento de robo de su camioneta (SUV) nueva.

Sarwar, de 21 años, fue baleado por un pasajero al que había recogido frente a una guardería en Parkside Avenue, cerca de Bedford Avenue, en Prospect Lefferts Gardens, alrededor de las 4:15 a.m. del 11 de julio, informó la policía.

Milagrosamente sobrevivió, pero permaneció inconsciente y en estado crítico en NYC Health + Hospitals/Kings County durante 10 días. Despertó el miércoles 22 sin poder mover el brazo ni los dedos de la mano izquierda, relató su hermano Hamza Sarwar a ABC News.

Sarwar trabajaba siete días a la semana como conductor para mantener a su familia en su país de origen. Según su hermano, el joven le estaba entregando las llaves de su camioneta cuando el sospechoso lo baleó en el cuello y huyó. “Si te disparan en el cuello o en la cabeza, sólo hay una explicación: quieren matarte”, afirmó Hamza. La ventanilla de la camioneta quedó destrozada por el impacto de la bala. Además de ser baleado, el sospechoso le robó el teléfono y $500 dólares.

No se han realizado arrestos en ninguno de esos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Además Luis Agüero, joven de 24 años, esta siendo buscado como sospechoso de haber matado en un tiroteo al DJ Yeimy Gabriel Reyes en el sótano de un restaurante en El Bronx (NYC) el 16 de julio. Previamente este mes Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por el crimen.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.