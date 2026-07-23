Buscan a hispano por homicidio de DJ venezolano en restaurante en Nueva York

Luis Agüero, joven de 24 años, esta siendo buscado como sospechoso de haber matado en un tiroteo al DJ Yeimy Gabriel Reyes en el sótano de un restaurante en El Bronx (NYC).

Reyes, inmigrante venezolano de 29 años, recibió un disparo en la cabeza en el sótano del restaurante “M Lounge”, ubicado en 2362 Jerome Av en el barrio Fordham, poco después de las 4:25 a.m. del jueves 16 de julio. Posteriormente el DJ fue trasladado a la acera, donde se declaró su fallecimiento, recordó ABC News.

Agüero tiene antecedentes penales que incluyen dos arrestos en la ciudad de Nueva York, con cargos que abarcan conducir sin licencia y resistencia a la autoridad. Residentes de la zona señalaron que la víctima era un DJ.

La policía informó que Reyes fue baleado tras discutir con dos hombres, quienes huyeron del lugar y continúan en libertad. No está claro el motivo de la disputa. Otras personas fueron captadas por cámaras de seguridad mientras huían de la zona.

La familia de Reyes comentó que él había acudido al club nocturno con la intención de vender gafas de sol para mantener a su hijo de 8 años y a la madre del niño, quienes viven en Venezuela. “Mi hermano llamaba (a su hijo) todos los días; trabajaba aquí y enviaba dinero”, declaró al Daily News María Fernanda Sangrony Negrón, hermana de la víctima. “Era un buen padre. Dios mío, adoraba a su hijo”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El 10 de julio Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por el crimen. La semana pasada Richard Dixon fue condenado a una pena de entre 55 años y cadena perpetua por matar a su cómplice, Raymond Francis (38), a quien disparó tras haber fallado un tiro dirigido a una de las personas que perseguía en Queens (NYC) en 2022.

En mayo Paublo Torres fue imputado como sospechoso de haberle disparado mortalmente a su medio hermano, el hondureño Denis Enrique Reyes Núñez (34), en un bar deportivo en Queens (NYC). En abril la bebé Kaori Patterson Moore murió al ser alcanzada por una bala perdida en Brooklyn (NYC) a plena luz del día. También ese mes un tiroteo ocurrido en un tren del Metro de Nueva York en Queens dejó a un quinceañero paralizado y conectado a un soporte vital.



