Emma Roberts se casará en una finca de Idaho

Durante el verano del 2024, Emma Roberts se comprometió con Cody John tras dos años de noviazgo. Ahora, se ha informado que la pareja celebrará su boda durante este fin de semana en una finca ubicada en Idaho.

Según fuentes consultadas por “TMZ” y “Page Six”, la pareja se casará en la finca familiar de Sun Valley, Idaho. La lista de invitados es bastante selecta, pues decidieron estar rodeados solo de familiares o amigos. No será una celebración como las que este año tuvieron otras personalidades del entretenimiento como Dua Lipa y Taylor Swift.

Roberts es conocida por haber sido parte de la serie “American Horror Story” y él también es actor, aunque menos conocido en la industria. Según se ha informado en varios medios, esta relación comenzó en el 2022 luego de que se conocieron gracias a amigos en común.

En entrevistas y reportes previos, también se ha explicado que Roberts intentó llevar siempre la relación con cuidado, principalmente para proteger a su hijo Rhodes Robert Hedlund, a quien tuvo en el 2020 con su anterior pareja, Garrett Hedlund.

Por ahora, se desconocen más detalles sobre la boda. Cómo vestirá la actriz y si usarán solo las áreas al aire libre de la finca que escogieron como escenario.

Tampoco se tiene seguridad sobre cuál se convertirá en la residencia principal de la pareja, pues el año pasado la actriz se deshizo de una propiedad en Hollywood Hills, California, que ella misma se encargó de reformar a profundidad y luego presumió a través de un recorrido. Recibió $4.8 millones de dólares por la residencia.

Este año también se informó que Roberts producirá y protagonizará una nueva versión de “Bride Wars”, la exitosa comedia romántica que se estrenó en el 2009 y que en ese momento fue protagonizada por Kate Hudson y Anne Hathaway. Se dice que esta nueva versión no sucederá en Nueva York, sino en Carolina del Norte.

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