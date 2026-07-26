Investigan la muerte de un detenido de 29 años bajo custodia policial en El Bronx

Un hombre perdió la vida después de ser hallado inconsciente en una celda de detención en un juzgado ubicado en El Bronx tras su comparecencia ante el juez el viernes, informó el Departamento Correccional de Nueva York.

Identificado como Julian Pagan, de 29 años, fue descubierto poco antes de las 6:00 de la tarde y recibió asistencia médica antes de ser llevado al Hospital Lincoln, indicó el departamento en un comunicado. Fue declarado muerto a las 6:37 de la tarde.

“Lamentamos profundamente esta tragedia y expresamos nuestras condolencias a los seres queridos del Sr. Pagan”, declaró el comisionado Stanley Richards en un comunicado. “Investigaremos las circunstancias de esta muerte en coordinación con las autoridades municipales y estatales”.

La abogada del hombre, Samantha Brugger, de la Sociedad de Asistencia Legal, declaró que había estado en la corte con su cliente horas antes de su fallecimiento.

“Estaba alerta, participativo y no mostraba señales de estar sufriendo una emergencia médica”, dijo. “La familia del Sr. Pagan merece respuestas. Ninguna familia debería enterarse de que un ser querido ingresó con vida bajo custodia de la ciudad solo para que horas después le comuniquen que ha fallecido”.

De acuerdo con la abogada, luego de que Pagan supiera que tendría que volver a Rikers Island, habló con su padre. “Su padre le dijo que tuviera paciencia y le recordó que lo quería”, añadió. “La perspectiva de volver a Rikers angustiaba profundamente al señor Pagan”.

Esta es al menos la quinta persona que muere este 2026 bajo la custodia del Departamento Correccional o poco después de haberla abandonado. Las cuatro muertes previas correspondieron a personas recluidas en Rikers Island que murieron en aparentes emergencias médicas: 2 de marzo y 2 de mayo. De acuerdo con los registros de supervisión, al menos 115 personas perdieron la vida en 2025, la cantidad de muertes más alta desde 2022.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani, en un comunicado, afirmó también que el Departamento Correccional y sus socios de supervisión investigarían el fallecimiento.

“Toda persona bajo custodia municipal merece ser tratada con dignidad y respeto, y nuestra administración mantiene su compromiso de garantizar que así sea”, dijo el alcalde.

I am deeply saddened to learn of a New Yorker's death in City custody following a court appearance in the Bronx. My heart is with his loved ones, who are facing this unimaginable loss.



The Department of Correction and its oversight partners will investigate the circumstances of? — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 25, 2026

El sistema penitenciario de la Gran Manzana sigue bajo supervisión federal debido a los años de violencia y condiciones peligrosas en Rikers Island.

En enero de este año, el juez federal encargado de la reforma de Rikers designó a un administrador para impulsar cambios en el sistema. En su primer plan de acción, presentado a inicios de julio, el administrador escribió que el Departamento Correccional tiene dificultades incluso para hacer funciones básicas como dotar de personal a los puestos, asegurar las unidades de alojamiento y garantizar la seguridad de los reclusos.

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