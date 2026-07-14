Nueva York reemplazará las tarjetas SNAP por tarjetas con chip: cuándo llegarán y cómo protegerán tus beneficios

El estado de Nueva York dará un paso importante para combatir uno de los problemas que más ha afectado a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP): el robo de beneficios mediante la clonación de tarjetas EBT.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que, a principios de 2027, comenzará la distribución de nuevas tarjetas con tecnología de chip, una medida que busca reforzar la seguridad de millones de familias que dependen de esta ayuda para comprar alimentos.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos estatales para modernizar el sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), utilizado para distribuir las prestaciones del programa SNAP y de la asistencia pública. Con la incorporación de la tecnología de chip, similar a la utilizada desde hace años en las tarjetas bancarias, las autoridades esperan reducir de forma considerable los casos de fraude y desvío de fondos.

Nueva York emitirá nuevas tarjetas SNAP con chip en 2027

La Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York (OTDA) confirmó que ya firmó un contrato con la empresa Fidelity Information Services, LLC (FIS), encargada de fabricar y emitir las nuevas tarjetas EBT con chip.

La entrega comenzará durante el primer trimestre de 2027 y beneficiará a aproximadamente dos millones de personas en todo el estado. Antes de recibir la nueva tarjeta, los titulares serán notificados por las autoridades para facilitar el proceso de sustitución y evitar confusiones.

El proyecto fue posible gracias a la asignación de recursos aprobada por la gobernadora Hochul y la Legislatura estatal dentro del presupuesto correspondiente al año fiscal 2027.

Durante el anuncio, Hochul destacó que la protección de los beneficios sociales es una prioridad para su administración, especialmente en un contexto en el que muchas familias enfrentan el aumento del costo de los alimentos, la vivienda y los servicios básicos.

La gobernadora también afirmó que modernizar el sistema EBT representa la herramienta más eficaz para impedir que organizaciones criminales continúen aprovechándose de algunos de los residentes más vulnerables del estado.

Las nuevas tarjetas de SNAP funcionarán como cualquier otra tarjeta de débito o crédito. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo funcionarán las nuevas tarjetas con chip de SNAP?

Las nuevas tarjetas incorporarán un chip de seguridad similar al utilizado en las tarjetas de débito y crédito comerciales. Esta tecnología dificulta significativamente la clonación de tarjetas mediante dispositivos ilegales conocidos como skimmers, empleados para copiar la información almacenada en la banda magnética tradicional.

Durante los últimos años, miles de beneficiarios de SNAP en diferentes estados denunciaron que delincuentes lograban duplicar sus tarjetas y retirar los fondos destinados a la compra de alimentos antes de que los titulares pudieran utilizarlos.

El EBT incorporó recientemente la capacidad para aceptar tarjetas con chip, lo que abrió la puerta para que los estados comenzaran a implementar esta mejora tecnológica.

Las autoridades estatales consideran que este cambio hará que las nuevas tarjetas sean prácticamente inmunes a las modalidades de fraude que actualmente afectan a los beneficiarios.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Nueva York será uno de los pocos estados que contarán con tarjetas EBT equipadas con chip.

Hasta el momento, 5 estados ya distribuyen este tipo de tarjetas, mientras que otros 5, entre ellos Nueva York, se encuentran en pleno proceso de implementación.

La modernización del sistema busca fortalecer la seguridad de uno de los programas de asistencia alimentaria más importantes del país, especialmente después del incremento de casos de robo de beneficios registrado desde la pandemia.

Las nuevas tarjetas no solo serán utilizadas por quienes reciben beneficios del programa SNAP. También servirán para acceder a las prestaciones de asistencia pública administradas mediante el sistema EBT, ampliando así la protección para un mayor número de beneficiarios.

¿Por qué este cambio es importante para los beneficiarios de SNAP?

Las autoridades estatales recuerdan que la mayoría de las personas que reciben beneficios del programa SNAP pertenecen a grupos especialmente vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para estos hogares, la pérdida de los fondos destinados a la compra de alimentos puede representar una emergencia inmediata, ya que dependen de esa ayuda para cubrir sus necesidades básicas cada mes.

La comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad, Barbara C. Guinn, destacó que, frente al elevado costo de los alimentos, el alquiler y los servicios públicos, reforzar la seguridad del sistema EBT resulta fundamental para garantizar que las familias reciban íntegramente la asistencia que les corresponde.

Mientras llega la distribución de las nuevas tarjetas, el estado recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y consultar los recursos disponibles sobre prevención de fraudes relacionados con EBT. Entre las principales recomendaciones se encuentran cambiar regularmente el número PIN, revisar los movimientos de la cuenta y reportar de inmediato cualquier transacción sospechosa.

Con esta transición tecnológica, Nueva York espera reducir drásticamente el robo de beneficios y ofrecer una mayor tranquilidad a millones de residentes que dependen del programa SNAP para llevar alimentos a sus hogares.

Sigue leyendo:

* Más de 700,000 niños perdieron ayuda para alimentos tras cambios al programa SNAP

* Beneficiarios de SNAP podrán seguir comprando refrescos y dulces tras fallo judicial

* Tiendas deberán ofrecer más comida saludable para aceptar SNAP