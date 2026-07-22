La Casa Blanca reaccionó a la gorra MAGA usada por Ferran Torres tras ganar el Mundial

La Casa Blanca reaccionó al gesto de Ferran Torres en medio de la celebración con España tras ganar el Mundial 2026. El delantero apareció en la caravana de Madrid con una gorra roja que imitaba el lema MAGA y que decía “Make Spain Great Again” (Hagamos a España grande otra vez).

Este gesto fue aprovechado por la Casa Blanca en redes sociales, celebrando con un mensaje irónico. “Todos quieren unirse al movimiento”.

Everyone wants in on the movement. https://t.co/FeCJrFZyEE — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2026

La imagen del atacante español, héroe de la final del Mundial 2026, se volvió viral en cuestión de minutos. En el vídeo difundido durante la celebración, Torres luce una gorra roja con un lema que replica el símbolo más reconocible del trumpismo, pero adaptado al contexto español.

El accesorio, usado en pleno festejo sobre el autobús descapotable, generó un fuerte revuelo mediático hasta el punto de que la cuenta oficial de la Casa Blanca compartió el clip del jugador y se adjudicó el gesto como un guiño o victoria al movimiento MAGA.

Anteriormente, esa frase había sido usada por partidos de derecha en España como VOX. Hasta el momento, el jugador no han ofrecido explicaciones sobre su gorra con el lema.

Cabe recordar que Trump estuvo en la final del domingo y compartió con los jugadores españoles. El presidente participó en la ceremonia de premiación, entregando la Copa del Mundo a Rodri Hernández junto a Gianni Infantino.

La escena se volvió viral cuando Trump volvió a hacer lo del Mundial de Clubes y permaneció en el escenario unos segundos más de lo previsto, retrasando el momento en que los jugadores españoles levantaron el trofeo.

Ferran Torres fue el héroe de España el pasado domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Furia Roja se coronó campeona del mundo por segunda vez gracias al gol del delantero del FC Barcelona en el minuto 106, 16 años después de su título en Sudáfrica 2010.

España y Argentina se han visto las caras en 15 enfrentamientos. El balance es seis triunfos para Argentina, siete para España y dos empates.

La última vez que ambos seleccionados se midieron en un compromiso de carácter oficial fue en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966.

Aquella tarde, Argentina se impuso por 2-1 ante una España que contaba con figuras legendarias. Hasta el domingo, donde la Furia Roja consiguió su segunda estrella y dejó a Messi y la albiceleste con dos finales de Copa del Mundo perdidas en 12 años.



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