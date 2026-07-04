Tom Hanks vuelve al béisbol con “The Comebacker”

Más de tres décadas después de pronunciar una de las frases más recordadas del cine deportivo, Tom Hanks regresará al universo del béisbol con un personaje muy distinto.

Esta vez dejará atrás al inolvidable Jimmy Dugan para interpretar al entrenador de pitcheo de un lanzador de las Grandes Ligas cuya vida cambia por completo tras recibir un pelotazo en la cabeza durante un partido.

La nueva producción lleva por título “The Comebacker” y estará dirigida por Marielle Heller, cineasta con la que Hanks ya trabajó en “Un buen día en el vecindario”. Gracias a aquella película, el actor obtuvo una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Fred Rogers.

Una historia inspirada en un relato de Dave Eggers

El guion fue escrito por la propia Heller a partir del cuento homónimo de Dave Eggers, publicado en 2024. La directora también es conocida por trabajos como “Diario de una chica adolescente”, “¿Podrás perdonarme?”, “Nightbitch” y por su actuación como Alma Wheatley en la serie “Gambito de dama”.

Según Deadline, Sony Pictures define la película como “una carta de amor al béisbol”, que además ofrece “un papel destacado para un joven protagonista en ascenso”. En marzo, Variety informó sobre rumores que vinculaban a Bad Bunny y Colman Domingo con el proyecto, aunque hasta el momento esas incorporaciones no han sido confirmadas.

El estreno ya tiene fecha

El título de la cinta hace referencia a un término utilizado en el béisbol para describir una pelota bateada que vuelve directamente hacia el lanzador. Sobre ese momento clave, la producción adelanta que “ese devastador comebacker transformará su vida de múltiples maneras”.

Aunque el relato original transcurre alrededor de los Gigantes de San Francisco, la adaptación cinematográfica podría trasladar la acción a los Mets de Nueva York.

La película, estimada a lanzarse en julio de 2027, será producida por Playtone, la compañía de Tom Hanks, junto con Leah Holzer y en colaboración con la MLB. Sony Pictures obtuvo los derechos del proyecto tras superar las ofertas de otros dos estudios interesados.

Sigue leyendo:

A Tom Hanks le parece “aterradora” la idea de que se podría usar IA para recrear su voz en “Toy Story 6”

Tom Hanks y Tim Allen hablan de Bad Bunny y la tecnología por “Toy Story 5”

Padre orgulloso: Tom Hanks celebró a su hijo en plena tarima